Mikel Landa komt volgend seizoen Evenepoel bijstaan bij Soudal-Quick Step

De Spanjaard Mikel Landa zal Remco Evenepoel volgend seizoen bij Soudal - Quick Step door de bergketens in de grote rondes moeten loodsen.



Tijdens de Tour waren er al geruchten over een mogelijke overstap. En daar liet Landa zelf verstaan niet weigerachtig tegenover de transfer te staan.

Nog geen maand later is de deal tussen Patrick Lefevere en Landa dus rond. Hij komt over van Bahrain-Victorious en tekent er een contract voor 2 jaar.

"Ik ben gemotiveerd voor deze nieuwe uitdaging en wil Remco ondersteunen bij het halen van zijn doelstellingen", vertelt Landa. "Ik ben ervan overtuigd dat ik hem daarbij kan helpen."

"Ik kom hier met veel ervaring, vooral in de grote rondes, en voel me op mijn gemak in de rol om jongeren te helpen en begeleiden. En wanneer ik eens mijn kans krijg, zal ik ook zelf voor een goed resultaat gaan."