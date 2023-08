Gent maakt zich klaar voor volleybalfeest: "Het moet een zottekot worden"

Nog tot en met 3 september strijden de beste Europese volleyballanden voor de EK-trofee. België is samen met Estland, Duitsland en Italië een van de 4 gastvrouwen. Bij de federatie én de speelsters hopen ze op één groot feest, dat misschien wel tot een ongekend succes kan leiden? "Dit is iets van once in a lifetime", zegt sterspeelster Britt Herbots. "Het moet één groot zottekot worden. We moeten volleybal laten leven in België." Speciaal daarvoor werd de Topsporthal in Gent omgetoverd tot een volleybalzaal waar ze bij de federatie duidelijk trots op zijn. "We hebben hier een speciale vloer gelegd, die het waard is om een topcompetitie op af te werken", zegt Geert De Dobbeleer, algemeen directeur van Volley Vlaanderen. "Er zijn ook tribunes bijgekomen, waardoor de capaciteit serieus de hoogte in is gegaan. Er kunnen nu 4600 fans binnen." "Daarnaast hebben we ook een cameratoren geïnstalleerd, hebben we de VAR moeten installeren, ... Er zijn zoveel dingen die erbij komen kijken. Zo is er ook de interactie met het publiek, onder meer met dj's die voor de beleving moeten zorgen."

"Het was aan het regenen en ik dacht: yes!"

Nu is het nog zaak om die grote zaal gevuld te krijgen, zodat de Yellow Tigers door het thuispubliek naar topprestaties gestuwd worden. "Afgelopen weken was het aan het regen en dacht ik: yes, iedereen zal nu in een sporthal willen gaan zitten", zegt Britt Herbots. "Nu is dat anders, al is het al een stuk minder warm om 20 uur. En Gent is een plezante stad, je kunt er een uitstap van maken." Volgens Geert De Dobbeleer is zo'n 70% van de tickets al verkocht. "Maar we verwachten dat er nog wel wat zal bijkomen."

Gent is een plezante stad. Je kunt er een uitstapje van maken. Britt Herbots

Wanneer is het EK geslaagd?

Wanneer is het EK voor de Volleyfederatie dan geslaagd? "Ten eerste als we veel promotie kunnen maken voor onze sport. Ik denk dat we daar met de hulp van de VRT en Sporza in zullen slagen." "Ten tweede zouden we ook willen dat het aantal leden door dit EK stijgt. Met een paar 1000 extra leden zouden we al tevreden zijn." "Ten slotte is er natuurlijk ook nog het sportieve. De Yellow Tigers halen altijd het onderste uit de kan. Eigenlijk kunnen we niet meer vragen." Sowieso is De Dobbeleer blij dat de episode rond ex-bondscoach Gert Vande Broek voorbij is en de focus weer op het sportieve ligt. "De Yellow Tigers stonden nog nooit zo hoog op de wereldranglijst. Ze verdienen dat er weer over hun prestaties gepraat wordt."