LIVESTREAM: Kijk vanmiddag naar de Tour of Leuven

Twee dagen na het WK wielrennen koersen we in en rond Leuven. De Tour of Leuven - de opvolger van de Memorial Jef "Poeske" Scherens - gaat op zoek naar een opvolger voor Victor Campenaerts. Hij verraste vorig jaar Zdenek Stybar in de sprint. Kijk live naar de koers: hier en op VRT 1.