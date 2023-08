Schittert Kopecky ook in Parijs? "Samen met Evenepoel grootste kanshebber op olympisch goud over alle sporten heen"

Goud op de weg, op de afvalling en in de puntenkoers. Brons in het omnium. We willen niet in herhaling vallen, maar er was maar een koningin van het Super WK in Glasgow.

De wegrit en het omnium zijn van de opgesomde disciplines de enige die olympisch zijn volgende zomer op de Spelen in Parijs.

Wordt Kopecky dan opnieuw de ster van de Belgische (olympische) delegatie?

"Voor mij is Kopecky samen met Remco Evenepoel de grootste Belgische kandidaat op een gouden medaille, zelfs over alle sporten heen voor Team Belgium", schat sportomnivoor Jonas Creteur in.