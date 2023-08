"Spanje of Engeland", Sporza-watchers zien twee favorieten voor WK-eindwinst

Het WK vrouwenvoetbal nadert zijn apotheose. Spanje, Zweden, Engeland en Australië zijn de vier overgeblevenen landen in het toernooi die de komende dagen strijden om de wereldtitel. Wij stelden de WK-volgers op onze redactie de vraag: welk land is jouw favoriet op eindwinst en waarom?

Bert Sterckx: "Spanje"

"Technisch en in de combinatie is Spanje veruit het leukste land om naar te kijken, daarom is het mijn favoriet", vertelt commentator Bert Sterckx. "De andere ploegen hebben andere stijlen. Kijk naar Zweden: die ploeg is echt saai om naar te kijken. Al heeft het wel de gave om een ander land helemaal lam te leggen. En dan heb je nog Engeland. Eigenlijk is het straf dat ze ondanks al de blessures toch weer meedingen."

Paralluelo van Spanje juicht bij een doelpunt.

Tess Elst: "Engeland"

WK-watcher Tess Elst schuift Engeland zelfs resoluut naar voren als favoriet. "Waarom? Omdat het met Sarina Wiegman de beste coach heeft. Ze is tactisch het meest flexibel en kan haar ploeg perfect aanpassen aan verschillende wedstrijdsituaties. "En bovendien heeft dit Engeland veel toernooi-ervaring: vorig jaar haalde het nog de EK-finale en ook op het WK ging het door tot de halve finale."

Sarina Wiegman, coach van Engeland.

Geert Heremans: "Spanje"

"Hopelijk wordt Spanje eindelijk eens beloond voor wat het de laatste jaren op de mat heeft gelegd", klinkt het bij commentator Geert Heremans. "Het is veruit de aangenaamste ploeg om naar te kijken, ondanks alle perikelen. Het zou ook een heuse beloning zijn voor het voetbal an sich. Want voor de rest is het niveau toch niet geweldig. Het lijkt wat gestagneerd."

Stef Wijnants: "Engeland"

"Landen die wat aarzelend aan het toernooi zijn begonnen, geraken meestal heel ver", wijst ook commentator Stef Wijnants Engeland aan als favoriet. "Het team staat voor kracht en ervaring, zelfs met een hoop geblesseerden en geschorsten doet de ploeg het uitstekend."

Kelly en Greenwoord juichen voor Engeland.

Floris Geerts: "Spanje"

"Spanje speelt het leukste en beste voetbal", klinkt het ook bij commentator Floris Geerts. "De bondscoach heeft veel geroteerd en het maakt niet uit met welke opstelling er gespeeld wordt, want op elke positie hebben ze enorm veel kwaliteit. Dat zegt veel over de ploeg." "Ze hebben trouwens gezegd dat ze niet de beste vriendinnen zijn, want voor vriendschap zijn ze niet naar Australië gekomen, wel met één doel indachtig: de wereldtitel. Dus voor mij: all the way, Spanje!"

Michael Van Vaerenbergh: "Spanje"

"Het is geen geheim dat ik Spanje een warmer hart toedraag dan de rest, maar het speelt ook wel het mooiste voetbal van alle deelnemende landen", brengt Michael Van Vaerenbergh de teller op 4/6 voor de Spanjaarden. "Het wordt beïnvloed door het tikitakavoetbal van Luis Enrique, maar in tegenstelling tot bij PSG, is er bij Spanje wel een eindproduct: Aitana Bonmati, kandidate voor speelster van het toernooi." "Maar ook: onderschat nooit het gastland dat voortgestuwd wordt door het publiek. Australië is écht een zeer hecht team, waar je leuke verhalen kunt sprokkelen. Dat maakt het team nóg intrigerender."

Aitana Bonmati in de groepsfase van het WK.