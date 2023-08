Yellow Tigers tanken vertrouwen voor EK met oefenzege tegen Slovakije

De Yellow Tigers (CEV 7) verloren de eerste set nog met 23-25, maar trokken daarna het laken naar zich toe tegen Slovakije (CEV 14) met 25-12, 25-22 en 25-17.

Morgen krijgen de Slovaken om 17 uur een herkansing tegen het team van bondscoach Kris Vansnick, deze keer in Gent. Dat is de laatste oefenpartij van de Belgen voor het EK, dat deels in België wordt afgewerkt.

Op het EK openen de Tigers komende donderdag in Gent tegen Hongarije, hun eerste tegenstander in poule A. Daarna nemen de Belgen het in de topsporthal op tegen Slovenië (19/08), Oekraïne (21/08), Polen (22/08) en wereldkampioen Servië (24/08). De top vier van elke poule stoot door naar de volgende ronde.