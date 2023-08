Vincent Kompany begint PL-avontuur met Burnley tegen "zijn" Man.City: "Best mogelijke uitdaging"

Vuurdoop voor Kompany

Bij City zijn er mensen met wie ik vele jaren in mijn leven heb samengewerkt en geleefd. Maar vanavond moeten we dat even achter ons laten.

De wedstrijd wordt voor onze landgenoot een blij weerzien met de club waarmee hij vier landstitels won. Kompany gaf toe nog steeds veel contact te hebben met The Citizens, onder meer met zijn ex-coach Pep Guardiola.



"De voorbije maanden vlogen de felicitaties over en weer. Het zijn mensen met wie ik vele jaren in mijn leven heb samengewerkt en geleefd. Het contact zal er altijd zijn. Maar nu moeten we even alles achter ons laten en we zullen proberen het zo goed mogelijk te doen."



Het Jupiler Pro League-getinte elftal van Kompany werd woensdag nog wat uitgebreid door de komst van Sheffield-middenvelder Sander Berge, ex-Racing Genk. De Noor is speelgerechtigd voor vandaag.



"Berge is een speler met Premier League-ervaring, wat belangrijk is voor ons," zei Kompany. "We hebben er op dit moment niet veel. Hij is een speler met lengte, technisch goed en iemand van wie we hopen dat hij zijn volledige potentieel kan benutten."