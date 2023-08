Moet Courtois het ergste vrezen na kruisbandblessure? "Valt voor doelman beter mee dan voor spits"

"Om eerlijk te zijn: een kruisband scheurt dikwijls", is de eerste reactie van Johan Bellemans, topdokter en kniespecialist, wanneer hij het nieuws over Thibaut Courtois verneemt.

Neen, opschrikken doet hij er niet meer van. Zich er zorgen over maken nog minder.

"Het is erg vervelend, dat wel. Maar een kruisbandblessure is al even niet meer carrièrebedreigend. De kruisbandchirurgie is sterk geëvolueerd, het is niet meer dan een routineoperatie geworden."

"Bij de operatie wordt een donorpees ingeplant in de knie. Meestal wordt ook het kapsel aan de buitenkant van de knie verstevigd om een goede functionering op lange termijn te garanderen."