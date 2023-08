Julie De Wilde gaat met brons aan de haal op WK-tijdrit bij de beloften

Bij de vrouwen vormen de beloften geen aparte categorie. Ze rijden hun tijdrit en zondag ook de wegrit tijdens het WK van de profs. Een koers in de koers, met andere woorden.

Het goud bij de U23 was voor de Duitse Antonia Niedermaier, het zilver voor de Française Cédrine Kerbaol.

Voor Julie De Wilde is het de tweede medaille in haar nog prille carrière. Op het WK van 2019 in Yorkshire pakte ze zilver in de wegrit bij de junioren.