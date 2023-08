Wordt het omnium niet te zwaar met het oog op de wegkoers voor Lotte Kopecky? "Neen, het is net een extra prikkel"

Lotte Kopecky gaat vanavond op zoek naar haar derde wereldtitel in Glasgow. Gaat ze voluit in het omnium, met het oog op de wegkoers? "Dat kan ze zeker nog", schat onze commentator Renaat Schotte in. "Het is een extra prikkel voor zondag én ze wil nog het laatste gaatje op haar palmares vullen."

Na de afvallingsrace (goud) en de puntenkoers (ook goud) staat vanavond de meerkamp op het pisteprogramma van Lotte Kopecky. En dat in de week van de WK-wegkoers, die zondag gereden wordt in Glasgow. Dat hoeft geen nadeel te zijn voor Kopecky. "Integendeel", stelt onze commentator Renaat Schotte. "In de week van een grote koers staat 's woensdags vaak nog een laatste prikkel geprogrammeerd. Laat het omnium die prikkel zijn voor Kopecky. "Ze kan en zal dus voluit gaan vanavond", weet Schotte. De hele avond? Want het omnium is een combinatie van 4 onderdelen: de scratch, de tempowedstrijd, de afvallingsrace en de puntenkoers. "Het speelt net in haar voordeel", antwoordt onze verslaggever. "Voor het eerst in een kampioenschap werken ze de 4 nummers allemaal af in een sessie. En met haar uithoudingsvermogen is dat een pluspunt voor Kopecky. Op dat vlak heeft ze een streep voor op de rest." "En dat ze in de vorm van haar leven zit, heeft ze de voorbije weken en dagen uitvoerig getoond", knipoogt Schotte.

Renaat Schotte: "Het omnium is een prima prikkel voor de wegkoers van zondag."

Blind vertrouwen in bondscoach Kenny De Ketele

Lotte Kopecky kan ook vanavond rekenen op de expertise en gedrevenheid van Kenny De Ketele. De voormalige baanwielrenner staat in Glasgow erg actief te coachen aan de rand van de piste. Vanuit zijn commentaarpositie kan Renaat Schotte De Ketele oplettend gadeslaan. "Hij maakt oogcontact, hij maakt gebaren en hij gebruikt zijn lichaamstaal om instructies door te seinen. Als ex-pistier denkt hij ook mee met de renners." "Dat is van groot belang", gaat Schotte voort, "zeker als je in een puntenkoers tussen je kader hangt. Op dat moment spreekt De Ketele zijn ervaring aan en geeft hij je de perfecte, tactische aanwijzingen." "Het geeft Lotte Kopecky extra rust in haar jacht op goud in het omnium. Want het is de enige WK-titel die nog op haar palmares ontbreekt in de uithoudingsnummers. Dat gaatje zal ze willen vullen vanavond."

Extra piment: Katie Archibald rijdt voor eigen publiek

Het omnium is het enige olympische nummer dat dit WK op Kopecky's programma staat. "En daarom ook het sterkst bezette uithoudingsnummer dit WK", geeft Renaat Schotte mee. "Jennifer Valente is de titelverdedigster en de olympische kampioene. Amalie Dideriksen was de nummer 2 in Tokio. En met Katie Archibald staat er nog een ijzersterke renster aan de start." Archibald is tweevoudig wereldkampioene op het omnium. "En ze rijdt als Schotse een thuismatch", vult onze commentator aan. "Vorig jaar verloor Archibald haar partner en voormalig mountainbiker Rob Wardell. Hij was in Glasgow verantwoordelijk voor het mountainbikeparcours." "Het publiek zal Archibald hartstochtelijk steunen vanavond", weet Schotte.

Robert Wardell en Katie Archibald.

Kijk vanavond live naar het WK baanwielrennen: vanaf 18.30 uur op Canvas, via VRT Max en via onze digitale kanalen.