WK zeilen: Geurts en Maenhaut blijven op medaillekoers na tweede dag in Scheveningen

clock 20:30 20 uur 30. Isaura Maenhaut en Anouk Geurts in actie op het WK.

clock 20:21 20 uur 21. Geurts en Maenhaut zijn op dreef. Isaura Maenhaut en Anouk Geurts blijven het goed doen in Scheveningen. De Belgische tandem in de 49er FX kon hun bijna perfecte openingsdag niet evenaren, maar houden stand in de top 3. Ze volgen als 2e op 6 punten van het Zweedse leidersduo. Geurts en Maenhaut begonnen zaterdag met een 12e plaats, een uitslag die ook stand hield na protest van enkele andere landen. Daarna herpakten de Belgische vrouwen zich, want ze voegden daar nog een zesde plaats én een zege aan toe. Zo blijven ze op onverwachte medaillekoers zeilen in Nederland. Wellicht belangrijker voor Geurts en Maenhaut: ze hebben al een flinke bonus van 19 punten opgebouwd ten opzichte van de 11e plaats. De top 10 landen boekt een ticket voor de Olympische Spelen. . Geurts en Maenhaut zijn op dreef Isaura Maenhaut en Anouk Geurts blijven het goed doen in Scheveningen. De Belgische tandem in de 49er FX kon hun bijna perfecte openingsdag niet evenaren, maar houden stand in de top 3. Ze volgen als 2e op 6 punten van het Zweedse leidersduo.

Geurts en Maenhaut begonnen zaterdag met een 12e plaats, een uitslag die ook stand hield na protest van enkele andere landen. Daarna herpakten de Belgische vrouwen zich, want ze voegden daar nog een zesde plaats én een zege aan toe.

Zo blijven ze op onverwachte medaillekoers zeilen in Nederland. Wellicht belangrijker voor Geurts en Maenhaut: ze hebben al een flinke bonus van 19 punten opgebouwd ten opzichte van de 11e plaats. De top 10 landen boekt een ticket voor de Olympische Spelen.

clock 20:21 20 uur 21.

clock 20:20 20 uur 20. De andere Belgen vechten in de achterhoede: Lefèbvre en Heuninck staan na 6 races op plaats 32 in de 49er. De jonge Belgische duo's in de Nacra betalen leergeld: Claeyssens en Vanroose zijn 35e, De Jonghe en Ravelingien 47e. . De andere Belgen vechten in de achterhoede: Lefèbvre en Heuninck staan na 6 races op plaats 32 in de 49er. De jonge Belgische duo's in de Nacra betalen leergeld: Claeyssens en Vanroose zijn 35e, De Jonghe en Ravelingien 47e.

clock 20:19 20 uur 19.

clock 12:25 12 uur 25. Een eerste dag op een WK zorgt altijd voor wat zenuwen. Het was dan ook leuk om zo te starten, met een heel goeie eerste dag. Isaura Maenhaut. Een eerste dag op een WK zorgt altijd voor wat zenuwen. Het was dan ook leuk om zo te starten, met een heel goeie eerste dag. Isaura Maenhaut

clock 12-08-2023 12-08-2023.

clock 23:25 23 uur 25.

clock 23:23 23 uur 23. Geurts en Maenhaut aan de leiding na eerste dag. Een tweede plaats, een tweede plaats en een eerste plaats. De eerste dag van het WK zeilen kon nauwelijks beter zijn voor Anouk Geurts en Isaura Maenhaut (49er FX). Van hun drie eerste regatta's wordt hun slechtste resultaat (dus een tweede plaats) nog geschrapt. Na drie regatta's staat het Belgische duo aan de leiding, voor het Zweedse duo Bobeck en Netzler. In totaal moeten er 15 regatta's en de medaillerace afgewerkt worden. . Geurts en Maenhaut aan de leiding na eerste dag Een tweede plaats, een tweede plaats en een eerste plaats.



De eerste dag van het WK zeilen kon nauwelijks beter zijn voor Anouk Geurts en Isaura Maenhaut (49er FX).



Van hun drie eerste regatta's wordt hun slechtste resultaat (dus een tweede plaats) nog geschrapt. Na drie regatta's staat het Belgische duo aan de leiding, voor het Zweedse duo Bobeck en Netzler. In totaal moeten er 15 regatta's en de medaillerace afgewerkt worden.

clock 23:19 23 uur 19.

clock 11-08-2023 11-08-2023.

clock 13:57 13 uur 57. olympische tickets op WK. Op het WK zeilen in Scheveningen krijgen zeilers de eerste kans om olympische kwalificatie af te dwingen. In elke klasse ligt er een aantal olympische tickets te wachten, maar dat is geen individueel ticket. Wel een quotaplaats voor een land. Die tickets worden op basis van het uitgezuiverde (slechts 1 quotaplaats per land) eindklassement in elke klasse verdeeld. In de ILCA 6 en ILCA 7 liggen er 16 tickets klaar, in de 49er FX zijn er maar 10 olympische startbewijzen. . olympische tickets op WK Op het WK zeilen in Scheveningen krijgen zeilers de eerste kans om olympische kwalificatie af te dwingen. In elke klasse ligt er een aantal olympische tickets te wachten, maar dat is geen individueel ticket. Wel een quotaplaats voor een land. Die tickets worden op basis van het uitgezuiverde (slechts 1 quotaplaats per land) eindklassement in elke klasse verdeeld. In de ILCA 6 en ILCA 7 liggen er 16 tickets klaar, in de 49er FX zijn er maar 10 olympische startbewijzen.