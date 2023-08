WK zeilen: Emma Plasschaert zakt terug naar de vijfde plek

clock 13:53 13 uur 53. Emma Plasschaert zakt terug naar de vijfde plek. Emma Plasschaert is na een goede start weer wat weggezakt. In haar eerste race van de dag kwam ze niet verder dan een 31e plaats. Daarmee zakt ze naar de 5e plaats in het klassement. (31e plaats) weggezakt naar de 5e plaats in de tussenstand. Er volgt vandaag nog 1 race voor de medaillerace van morgen. . Emma Plasschaert zakt terug naar de vijfde plek Emma Plasschaert is na een goede start weer wat weggezakt. In haar eerste race van de dag kwam ze niet verder dan een 31e plaats. Daarmee zakt ze naar de 5e plaats in het klassement. (31e plaats) weggezakt naar de 5e plaats in de tussenstand.

Er volgt vandaag nog 1 race voor de medaillerace van morgen.

clock 13:47 13 uur 47. William De Smet wordt 15e en pakt ticket voor Olympische Spelen. In de ILCA 7-klasse is onze landgenoot William De Smet (28) op een 15e plek geëindigd. Hij werd eerst 20e en nadien 10e. Daarmee kwalificeert De Smet zich niet voor de medaillerace, maar heeft hij wel een ticket voor de Olympische Spelen in Parijs verdiend. Dat ticket staat niet op zijn naam, maar geldt als een extra quotaplaats voor België.



clock 16:46 De medaillewinnaars in de categorie van Maenhaut en Geurts:

clock 16:40 16 uur 40. Maenhaut en Geurts officieel 4e door tekort aan wind. Het duo Anouk Geurts en Isaura Maenhaut eindigt hun WK zeilen in Scheveningen op een knappe 4e plaats. De medaillerace werd geschrapt door een tekort aan wind. De Belgische dames waren 11 punten verwijderd van een bronzen medaille, maar waren al zeker van een olympisch ticket.

Ook de ILCA-klassen met onder meer Emma Plasschaert worden geteisterd door de windstilte in Nederland. De laatste wedstrijd voor de medaillerace wordt een dag uitgesteld.

clock 16:31 16 uur 31. Emma Plasschaert op kop. Emma Plasschaert heeft na 8 races de leiding genomen in de ILCA 6-klasse. Donderdag was ze goed voor een 3e en een 15e plaats, terwijl haar concurrentie Maria Erdi met een 22e plaats haar slechtste resultaat van dit WK liet optekenen. Plasschaert leidt nu met 1 (straf)punt minder dan Erdi en 6 dan Maud Jayet. Verder in het klassement vinden we usual suspects als Josefin Olsson (4e), Anne-Marie Rindom (5e) en Marit Bouwmeester (7e).



Plasschaert leidt nu met 1 (straf)punt minder dan Erdi en 6 dan Maud Jayet. Verder in het klassement vinden we usual suspects als Josefin Olsson (4e), Anne-Marie Rindom (5e) en Marit Bouwmeester (7e).



In de mannelijke tegenhanger van de ILCA 6-klasse, de ILCA 7, kon William De Smet opnieuw enkele plaatsen winnen, ook al werd hij 20e en 26e in de individuele races. De Smet is nu de nummer 17.

clock 20:51 20 uur 51. Maenhaut/Geurts zeker van de Spelen. Isaura Maenhaut en Anouk Geurts beginnen vrijdag als 4e aan de medaillerace met de beste 10 boten in de 49er FX. Het Belgische duo verzekerde België zo van een quotaplaats voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Vandaag werden Maenhaut en Geurts 1e, 5e en 19e, waarmee ze klommen van de 7e naar de 4e plaats. Met 99 punten zijn ze 11 punten verwijderd van brons.



Vandaag werden Maenhaut en Geurts 1e, 5e en 19e, waarmee ze klommen van de 7e naar de 4e plaats. Met 99 punten zijn ze 11 punten verwijderd van brons.



clock 20:50 20 uur 50. Plasschaert klimt naar 2e plaats. Nadat ze dinsdag niet het water op waren gegaan, kende Emma Plasschaert een begenadigde dag in de ILCA 6. De wereldkampioene van 2018 en 2021 liet een tweede en een derde stek optekenen. De Oostendse volgt met nu 25 punten op 5 punten van de Hongaarse Maria Erdi (20 ptn). Eline Verstraeten, verwezen naar de Silver Fleet, is met 103 punten 73e na een 30e plaats.



De Oostendse volgt met nu 25 punten op 5 punten van de Hongaarse Maria Erdi (20 ptn). Eline Verstraeten, verwezen naar de Silver Fleet, is met 103 punten 73e na een 30e plaats.



In de ILCA 7, waarin net als in de ILCA 6 een landenplaats voor de Spelen wordt gegeven aan de beste 16 landen, steeg William De Smet na een 22e en een 16e plaats naar de 22e stek met 81 punten.

clock 22:07 22 uur 07. Maenhaut en Geurts zakken weg. Isaura Maenhaut en Anouk Geurts hebben een slechte dag achter de rug op het WK zeilen in het Nederlandse Scheveningen. Het Belgische duo finishte dinsdag als 20e, 21e en 16e en zakte in de stand van de tweede naar de zevende plaats. Met 74 punten hebben Maenhaut en Geurts negentien punten goed te maken voor eremetaal. De Zweden Vilma Bobeck en Rebecca Netzler leiden met 19 punten, voor de Australiërs Oliva Price en Evie Haseldine (54) en de Amerikanen Stephanie Roble en Maggie Shea (55). Top tien levert een ticket voor de Olympische Spelen in Parijs op. Met nog drie regatta's te gaan voor de Medal Race hebben Maenhaut en Geurts zestien punten voor op de elfde stek. Top tien zit er niet meer in voor Yannick Lefèbvre en Jan Heuninck. Zij werden naar de Silver Fleet verwezen en zijn nu 32e. In de Nacra 17 varen ook Lucas Claeyssens en Mira Vanroose, 34e, en Arthur De Jonghe en Janne Ravelingien, 47e, in de Silver Fleet. Daan Baute werd 78e in de Formula Kite, Thomas Broucke 53e in de iQFoil. William De Smet deed met een twaalfde plaats en een diskwalificatie geen goede zaken in de ILCA 7. Hij zakte naar de 29e plaats. Voor een olympisch ticket is top zestien nodig. Emma Plasschaert, achtste in de ILCA 6, hoefde dinsdag niet het water op.

clock 21:08 21 uur 08. Emma Plasschaert klimt naar achtste plaats . Emma Plasschaert is van de tiende naar de achtste plaats opgeklommen in de ILCA 6. In de eerste regatta van de tweede dag werd ze na een slechte start pas dertigste, in de tweede finishte ze als tweede. Met twintig punten heeft de Oostendse elf punten goed te maken op de Hongaarse Maria Erdi (9 ptn). De Italiaanse Carolina Albano (10) is tweede, de Deense Anne-Marie Rindom (13) derde. Beloftewereldkampioene Eline Verstraeten, maandag 26e en 44, is met 74 punten 66e.

Met twintig punten heeft de Oostendse elf punten goed te maken op de Hongaarse Maria Erdi (9 ptn). De Italiaanse Carolina Albano (10) is tweede, de Deense Anne-Marie Rindom (13) derde. Beloftewereldkampioene Eline Verstraeten, maandag 26e en 44, is met 74 punten 66e.

"In de eerste reeks zat ik aan “the wrong side of history”. Gelukkig heb ik me in de tweede reeks kunnen herpakken met een tweede plaats", vertelde ze er zelf over.

In de ILCA 7 kon William De Smet wegens de slechte weersomstandigheden niet het water op en ook Isaura Maenhaut en Anouk Geurts (49er FX), Yannick Lefèbvre en Jan Heuninck (49er) en de Nacra 17-duo's Lucas Claeyssens en Mira Vanroose en Arthur De Jonghe en Janne Ravelingien kregen een dagje rust.

Daan Baute en Thomas Broucke begonnen maandag wel aan hun competitie. Baute is 65e in de Formula Kite, Thomas Broucke 49e in de iQFoil.

clock 22:13 22 uur 13. Isaura Maenhaut en Anouk Geurts

clock 22:12 22 uur 12. Isaura Maenhaut en Anouk Geurts liggen op medaillekoers. In de 49er FX blijven Anouk Geurts en Isaura Maenhaut het goed doen. Ook in de hevige wind van zondag presteerden ze regelmatig met een 4e, 8e en 2e plaats in de 3 races. Daarmee houden ze hun tweede plaats in de tussenstand vast. "Onze eerste drie dagen waren goed", zei Geurts. "We hebben niet te veel grote fouten gemaakt." "Vandaag was het een beetje hectisch, maar we hebben enkele goeie comebacks kunnen maken", vulde Maenhaut aan. Na drie racedagen krijgt het Belgische zeilduo nu een rustdag. Daarna volgen 6 races in de Gold Fleet en hopelijk de medaillerace.

clock 22:03 22 uur 03. William De Smet

clock 22:02 22 uur 02. Emma Plasschaert opent met 7e en 11e plaats. Op zondag zijn de Belgische solozeilers voor de eerste keer in actie gekomen. Emma Plasschaert beëindigde haar eerste dag in de ILCA 6 op de 10e plaats na een 7e en 11e plaats. Zo kon ze de schade beperken op een moeilijke dag. Eline Verstraelen volgt na 2 races als 45e. William De Smet had in de ILCA 7 een wisselvallige dag. Een goeie eerste race (6e) werd gevolgd door een mindere tweede race (25e). Als 24e in de tussenstand neemt hij voorlopig virtueel het laatste olympische ticket (top 16 landen).

clock 20:30 20 uur 30. Isaura Maenhaut en Anouk Geurts in actie op het WK.

clock 20:21 20 uur 21. Geurts en Maenhaut zijn op dreef. Isaura Maenhaut en Anouk Geurts blijven het goed doen in Scheveningen. De Belgische tandem in de 49er FX kon hun bijna perfecte openingsdag niet evenaren, maar houden stand in de top 3. Ze volgen als 2e op 6 punten van het Zweedse leidersduo. Geurts en Maenhaut begonnen zaterdag met een 12e plaats, een uitslag die ook stand hield na protest van enkele andere landen. Daarna herpakten de Belgische vrouwen zich, want ze voegden daar nog een zesde plaats én een zege aan toe.

Geurts en Maenhaut begonnen zaterdag met een 12e plaats, een uitslag die ook stand hield na protest van enkele andere landen. Daarna herpakten de Belgische vrouwen zich, want ze voegden daar nog een zesde plaats én een zege aan toe.

Zo blijven ze op onverwachte medaillekoers zeilen in Nederland. Wellicht belangrijker voor Geurts en Maenhaut: ze hebben al een flinke bonus van 19 punten opgebouwd ten opzichte van de 11e plaats. De top 10 landen boekt een ticket voor de Olympische Spelen.

clock 20:20 20 uur 20. De andere Belgen vechten in de achterhoede: Lefèbvre en Heuninck staan na 6 races op plaats 32 in de 49er. De jonge Belgische duo's in de Nacra betalen leergeld: Claeyssens en Vanroose zijn 35e, De Jonghe en Ravelingien 47e. . De andere Belgen vechten in de achterhoede: Lefèbvre en Heuninck staan na 6 races op plaats 32 in de 49er. De jonge Belgische duo's in de Nacra betalen leergeld: Claeyssens en Vanroose zijn 35e, De Jonghe en Ravelingien 47e.