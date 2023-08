Voetbaltempel San Siro vanwege "cultureel belang" voorlopig gered van de sloopkogel

"De commissie heeft op de zitting van 27 juli unaniem beslist dat het San Siro-stadion van cultureel belang is", schrijft de overheidsdienst in een persbericht.

"Tijdens dezelfde vergadering werd er verwezen naar de tentoongestelde archieven in de westelijke tribune van het stadion die herinneren aan de nationale en internationale successen van Inter en AC Milan."

Daarom besliste de commissie cultureel erfgoed in opdracht van de stad Milaan, eigenaar van het stadion, dat "San Siro niet gesloopt mag worden".

De sloop van San Siro, dat werd gebouwd in 1926, stond nochtans centraal in het initiële project voor een nieuw stadion dat Inter en Milan samen in de buurt wilden neerzetten.

Hoewel San Siro, een brutalistische kathedraal met 80.000 plaatsen, gerenoveerd werd voor het WK van 1990, voldoet het niet langer aan de hedendaagse behoeften van de twee Noord-Italiaanse clubs.

Ze werkten daarom aan een project voor een stadion met een capaciteit van 60.000 plaatsen, omringd door winkels en sport- en recreatiefaciliteiten, dat in 2027 moet worden geopend.

Milan en Inter onderzoeken nu ook onafhankelijke projecten. In 2026 zal de openingsceremonie voor de Winterspelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo georganiseerd worden in San Siro.