Liveblog: Bijna perfecte start van Geurts en Maenhaut op de eerste dag WK zeilen

clock 13:57

13 uur 57. olympische tickets op WK. Op het WK zeilen in Scheveningen krijgen zeilers de eerste kans om olympische kwalificatie af te dwingen. In elke klasse ligt er een aantal olympische tickets te wachten, maar dat is geen individueel ticket. Wel een quotaplaats voor een land. Die tickets worden op basis van het uitgezuiverde (slechts 1 quotaplaats per land) eindklassement in elke klasse verdeeld. In de ILCA 6 en ILCA 7 liggen er 16 tickets klaar, in de 49er FX zijn er maar 10 olympische startbewijzen. .