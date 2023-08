Na brons en zilver nu goud voor Alec Segaert? "Als hij goed moet zijn, dan is hij dat ook"

Vorig jaar werd hij nog vicewereldkampioen, vanmiddag wil hij in Schotland op het Super WK de regenboogtrui veroveren. Broer Loïc ziet dat Alec Segaert "brandt van ambitie": "Hij zal tevreden zijn als hij de perfecte dag heeft gehad. Als er dan iemand sneller is, dan moet je dat aanvaarden."

Viert België straks een eerste tijdrittitel bij de beloften sinds Dominique Cornu in 2006? Alec Segaert, nog altijd maar 20 jaar, steekt niet onder stoelen of banken dat hij vanmiddag op goud mikt in Stirling. "Alle signalen lijken gunstig", zegt broer Loïc Segaert vanuit Schotland. De 24-jarige Segaert is lid van de performance staf van Lotto-Dstny, de ploeg waar Alec sinds enkele maanden proeft van het profbestaan. "De voorbereiding is op dat akkefietje met zijn gestolen paspoort na vlot verlopen. Hij straalt motivatie en ambitie uit." "Als renner heb je jezelf in de hand en je hoopt op een perfecte dag, maar over de tegenstand heb je geen controle. Ook bij hen kan alles natuurlijk meezitten. Maar als alles goed verloopt, zal Alec zichzelf niets kwalijk nemen."

Ik heb Alec nog nooit zenuwachtig gezien voor een koers. Tot vorig jaar bij het WK tijdrijden. Toen vroeg hij 's ochtends wat hij moest eten. broer Loïc Segaert

Segaert is ambitieus, maar geeft ook een bijzonder serene indruk. "Ik heb hem eigenlijk nooit zenuwachtig gezien voor een koers tot het WK tijdrijden van vorig jaar in Wollongong." "Toen vroeg hij 's ochtends zelfs wat hij moest eten. Wat vraagt hij nu, dacht ik toen. Maar het heeft zijn prestatie toen alleszins niet beïnvloed." Segaert pakte zilver na de Noorse beer Soren Waerenskjold. Waar kwamen die zenuwen dan plots vandaan? "Vorig jaar had hij voor het eerst het gevoel dat er echt iets kon en was hij gebrand op een prima prestatie. Hij had zich ook 3 weken voorbereid in Australië en dat kruipt dan in je hoofd." "Op het WK van 2021 in ons land werd hij 3e bij de junioren, maar dat was nog iets anders. Toen ging hij enkele dagen voordien nog gewoon naar school." "Ik ben benieuwd hoe het nu in Schotland zal zijn, maar hij straalt voorlopig zeker rust uit."

"Victor Campenaerts is een hele goeie motivator"

3e op het WK bij de junioren in 2021, zilver bij de beloften in 2022 en zilver op beide BK's bij de profs eind juni. Ontpopt Alec Segaert zich tot een duidelijke kampioenschapsrenner? Broer Loïc: "Een van zijn grootste kwaliteiten is dat hij zelden onderpresteert op de grootste momenten. Als hij goed moet zijn, dan is hij ook goed. Stressbestendigheid is dan een belangrijke factor. Hij is een beetje een ijskonijn, ja." "Of hij straks dan enkel tevreden zal zijn met goud? Hij zal content zijn als hij de perfecte dag gehad heeft." "Als er dan iemand sneller is, dan verdient die gast de titel. Als je op je waarde geklopt wordt, moet je dat aanvaarden. Ik vergelijk het een beetje met de wegrit bij de profs."

Een van zijn grootste kwaliteiten is dat Alec zelden onderpresteert op de grootste momenten. Als hij goed moet zijn, dan is hij ook goed. broer Loïc Segaert

Ondanks zijn jeugdige leeftijd is Segaert al maniakaal bezig met zijn vak. "Hij heeft het parcours al zoveel in zijn hoofd afgespeeld." "Hij kan het bij manier van spreken blind rijden. Zo moet ik die bocht nemen, daar kan ik het mentaal lastig krijgen: zo komt hij in de focus." "Dat is een goeie strategie van hem en dat is ook niets nieuws. Hij is altijd al goed geweest in tijdrijden. De druk en de verwachtingen zijn als het ware routine." In de schoot van zijn ploeg ontvangt hij ook tips van Victor Campenaerts. "Dat gebeurde ook al toen ze nog geen ploegmaats waren. Victor deelt altijd zijn kennis en helpt anderen. Hij is een hele goeie motivator, een echte meerwaarde."

"De Denen zijn sowieso concurrenten"

"Als tempobeul spiegelt Alec zich aan Stefan Küng", antwoordt broer Loïc Segaert op de vraag wie als voorbeeld geldt. "En dan heb ik het niet enkel over de tijdrijder Küng, ook over de wegrenner." "Maar als Belg is Wout van Aert natuurlijk ook een groot boegbeeld. Er hangt een poster van Wout op de kamer van Alec. En dan stond hij op het BK in Herzele naast hem op het podium..." Van Aert is op dit WK uiteraard geen concurrent, maar wie is dat wel? "De Denen, sowieso. Hij heeft nog geen rechtstreekse tijdrit gereden dit jaar tegen Gustav Wang en Carl-Frederik Bévort, maar hij kwam hen wel tegen bij de junioren en hij heeft hen toen nooit weggeblazen." "En op zo'n WK heb je altijd onverwachte tegenstanders door het gebrek aan tijdritten bij de beloften. Er kan altijd een verrassing uit de hoek komen."

Het podium van het BK tijdrijden in Herzele.

"Blijven kiezen voor mix van koersen: winnen en ervaring opdoen"