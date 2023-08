LIVESTREAM: Zilver voor Tim Celen, hoe doen de andere G-renners het in de wegrit? Kijk hier naar het WK

clock 10:58

10 uur 58. Tim Celen geklopt in de sprint. Tim Celen heeft net als in de tijdrit vrede moeten nemen met de tweede plaats. In een sprint met z'n drieën moest hij zijn meerdere erkennen in de Amerikaan Dennis Connors. De Duitser Max Jäger, woensdag winnaar van de tijdrit, werd derde op 3 seconden van Connors en Celen. .