LIVESTREAM: Zilver voor Tim Celen en Maxime Hordies op WK G-wielrennen, doet Jonas Van de Steene er medaille bij?

clock 16:04 16 uur 04. Odent 7e, Deberg 10e. Geen medailles voor de Belgen in de H3-klasse. Belgisch kampioen Marvin Odent, eerder dit jaar tweede in de Ronde van Vlaanderen, zette de 7e tijd neer met zijn handbike. Hij legde de 17 km af in 27'29". Jean-François Deberg staat met 27'38" op de 10e plaats in de uitslag. Het goud ging naar de Nederlander Mark Mekenkamp. Hij reed bijna een minuut sneller dan de concurrentie en won de tijdrit in 26'09". . Odent 7e, Deberg 10e Geen medailles voor de Belgen in de H3-klasse.



Belgisch kampioen Marvin Odent, eerder dit jaar tweede in de Ronde van Vlaanderen, zette de 7e tijd neer met zijn handbike. Hij legde de 17 km af in 27'29".



Jean-François Deberg staat met 27'38" op de 10e plaats in de uitslag.



Het goud ging naar de Nederlander Mark Mekenkamp. Hij reed bijna een minuut sneller dan de concurrentie en won de tijdrit in 26'09".

clock 15:50 15 uur 50. De finish van Marvin Odent. De finish van Marvin Odent

clock 15:34 15 uur 34. Maxime Hordies (l) op het WK-podium.

clock 15:23 15 uur 23. De armen waren aanwezig en ik eindig hier voor mijn eeuwige rivaal de Italiaan Cornegliani. Dat is mooi. De Zuid-Afrikaan Du Preez was vandaag de beste. Maxime Hordies. De armen waren aanwezig en ik eindig hier voor mijn eeuwige rivaal de Italiaan Cornegliani. Dat is mooi. De Zuid-Afrikaan Du Preez was vandaag de beste. Maxime Hordies

clock 15:22 15 uur 22. Het is wat dubbel, want ik wou graag weer wereldkampioen worden. Er was vandaag gewoon één iemand sterker en daar moet ik vrede mee nemen. Tim Celen. Het is wat dubbel, want ik wou graag weer wereldkampioen worden. Er was vandaag gewoon één iemand sterker en daar moet ik vrede mee nemen. Tim Celen

clock 15:00 15 uur . Maxime Hordies krijgt de zilveren medaille op het WK. Maxime Hordies krijgt de zilveren medaille op het WK

clock 14:30 14 uur 30. Tim Celen blinkt met zilver op het WK-podium. Tim Celen blinkt met zilver op het WK-podium

clock 13:00 13 uur . Ook zilver voor Maxime Hordies. Twee op twee voor de Belgische G-renners: na Tim Celen mag ook Maxime Hordies zich vicewereldkampioen tijdrijden noemen. De nummer 3 van de Paralympische Spelen zette de 2e tijd neer in het handbiken (H1-klasse). De 27-jarige atleet finishte na 10,8 km in 24'14". De Zuid-Afrikaan Nicolas Pieter du Preez won in 24'07", het brons was voor de Italiaanse titelverdediger Fabrizio Cornegliani (in 24'54"). Vorig jaar was Hordies goed voor brons in de tijdrit. Later deze week verdedigt hij zijn titel op de weg. . Ook zilver voor Maxime Hordies Twee op twee voor de Belgische G-renners: na Tim Celen mag ook Maxime Hordies zich vicewereldkampioen tijdrijden noemen.



De nummer 3 van de Paralympische Spelen zette de 2e tijd neer in het handbiken (H1-klasse). De 27-jarige atleet finishte na 10,8 km in 24'14".

De Zuid-Afrikaan Nicolas Pieter du Preez won in 24'07", het brons was voor de Italiaanse titelverdediger Fabrizio Cornegliani (in 24'54").



Vorig jaar was Hordies goed voor brons in de tijdrit. Later deze week verdedigt hij zijn titel op de weg.

clock 13:00 13 uur . De finish van Maxime Hordies. De finish van Maxime Hordies

clock 11:42 11 uur 42. Tim Celen is vicewereldkampioen.

clock 11:40 11 uur 40. De finish van Tim Celen. De finish van Tim Celen

clock 11:40 11 uur 40. uitslag WK-tijdrit T2 (m)

clock 11:39 11 uur 39. Zilver voor titelverdediger Tim Celen. De eerste Belg in actie heeft meteen prijs. Na een gouden medaille vorig jaar is het nu zilver geworden voor Tim Celen. De 25-jarige atleet moest enkel de Duitser Max Jäger voor zich dulden. Celen legde de 10,8 km af in 18'12", Jäger in 18'05". Het brons ging naar de Brit Felix Barrow (in 18'14"). Vrijdag werkt Celen met zijn driewieler de wegrit in Schotland af. . Zilver voor titelverdediger Tim Celen De eerste Belg in actie heeft meteen prijs. Na een gouden medaille vorig jaar is het nu zilver geworden voor Tim Celen.



De 25-jarige atleet moest enkel de Duitser Max Jäger voor zich dulden. Celen legde de 10,8 km af in 18'12", Jäger in 18'05". Het brons ging naar de Brit Felix Barrow (in 18'14").



Vrijdag werkt Celen met zijn driewieler de wegrit in Schotland af.