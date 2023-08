LIVESTREAM: Zilver voor Tim Celen en Maxime Hordies op het WK G-wielrennen

clock 13:00

13 uur . Ook zilver voor Maxime Hordies. Twee op twee voor de Belgische G-renners: na Tim Celen mag ook Maxime Hordies zich vicewereldkampioen tijdrijden noemen. Hordies zette de 2e tijd neer in het handbiken (H1-klasse). De 27-jarige atleet finishte na 10,8 km in 24'14". De Zuid-Afrikaan Nicolas Pieter du Preez won in 24'07". Vorig jaar was Hordies goed voor brons in de tijdrit. Later deze week verdedigt hij zijn titel op de weg. .