LIVESTREAM: Tim Celen opent de tijdritdag op het WK G-wielrennen met zilver

clock 11:39

11 uur 39. Zilver voor Tim Celen. De eerste Belg in actie heeft meteen prijs. Na een gouden medaille vorig jaar is het nu zilver geworden voor Tim Celen. De 25-jarige atleet moest enkel de Duitser Max Jäger voor zich dulden. Hij bereikte 7 seconden eerder de finish. Celen legde de 10,8 km af in 18'12", Jäger in 18'05". .