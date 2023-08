LIVESTREAM: Tim Celen en Maxime Hordies zorgen op WK G-wielrennen voor 2 keer zilver in de tijdrit

Op het WK G-wielrennen namen vandaag 5 Belgen deel aan de tijdrit.



Met succes. Want bij de eerste Belg was het al meteen prijs. Na een gouden medaille vorig jaar knokte Tim Celen zich in Schotland naar het zilver. De 25-jarige atleet moest enkel de Duitser Max Jäger voor zich dulden. Celen legde de 10,8 km af in 18'12", Jäger in 18'05".



En ook in de MH-categorie - waar de atleten niet met een driewieler, maar wel met een handbike rijden - schoot België meteen raak. Na Celen mag ook Maxime Hordies zich vanaf nu vicewereldkampioen tijdrijden noemen.



De nummer 3 van de Paralympische Spelen zette de 2e tijd neer in de MH1-klasse. De 27-jarige atleet finishte na 10,8 km in 24'14". Vorig jaar was Hordies goed voor brons in de tijdrit.



Voor de volgende 3 Belgen was er geen podium weggelegd. In de MH3-klasse zette Belgisch kampioen Marvin Odent, eerder dit jaar tweede in de Ronde van Vlaanderen, de 7e tijd neer met zijn handbike. Hij legde de 17 km af in 27'29". En ook Jean-François Deberg stond met 27'38" op de 10e plaats in de uitslag.



Jonas Van de Steene was de laatste die een gooi deed naar eremetaal, maar na een knappe race strandde onze landgenoot op een 5e plaats in de MH4-klasse.