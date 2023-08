LIVESTREAM: Na Maxime Hordies pakt ook Jonas Van de Steene goud in wegrit, Tim Celen bezorgt België 3e plak

clock 16:56 16 uur 56. Bekijk de finish van Van de Steene. Bekijk de finish van Van de Steene

clock 16:54 16 uur 54. Jonas Van de Steene pakt goud in H4-wegrit! Een nieuwe gouden medaille voor de Belgen in de wegrit. Na Maxime Hordies eerder vandaag, was onze landgenoot de sterkste in de H4-klasse. Hij reed de hele koers op kop en klopte de Fransman Mathieu Bosredon in de sprint. Thomas Fruhwirth bezorgt Oostenrijk de bronzen medaille. . Jonas Van de Steene pakt goud in H4-wegrit! Een nieuwe gouden medaille voor de Belgen in de wegrit. Na Maxime Hordies eerder vandaag, was onze landgenoot de sterkste in de H4-klasse. Hij reed de hele koers op kop en klopte de Fransman Mathieu Bosredon in de sprint. Thomas Fruhwirth bezorgt Oostenrijk de bronzen medaille.

clock 13:58 13 uur 58. Maxime Hordies wereldkampioen! Na zijn zilveren medaille in de tijdrit heeft Maxime Hordies de wereldtitel veroverd in de wegrit. De 27-jarige handbiker kwam solo over de streep. Hij won met een comfortabele voorsprong op de Italiaan Cornegliani (+20") en de Zuid-Afrikaan Du Preez (+21"). Voor Hordies is het zijn 3e wereldtitel op de weg. Ook vorig jaar en in 2019 won hij. . Maxime Hordies wereldkampioen! Na zijn zilveren medaille in de tijdrit heeft Maxime Hordies de wereldtitel veroverd in de wegrit.



De 27-jarige handbiker kwam solo over de streep. Hij won met een comfortabele voorsprong op de Italiaan Cornegliani (+20") en de Zuid-Afrikaan Du Preez (+21").



Voor Hordies is het zijn 3e wereldtitel op de weg. Ook vorig jaar en in 2019 won hij.

clock 10:58 10 uur 58. Tim Celen geklopt in de sprint. Tim Celen heeft net als in de tijdrit vrede moeten nemen met de tweede plaats. In een sprint met z'n drieën moest hij zijn meerdere erkennen in de Amerikaan Dennis Connors. De Duitser Max Jäger, woensdag winnaar van de tijdrit, werd derde op 3 seconden van Connors en Celen. . Tim Celen geklopt in de sprint Tim Celen heeft net als in de tijdrit vrede moeten nemen met de tweede plaats. In een sprint met z'n drieën moest hij zijn meerdere erkennen in de Amerikaan Dennis Connors.



De Duitser Max Jäger, woensdag winnaar van de tijdrit, werd derde op 3 seconden van Connors en Celen.