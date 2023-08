LIVESTREAM: Goud voor Maxime Hordies en zilver voor Tim Celen, hoe doen de andere G-renners het in de wegrit?

clock 13:58

13 uur 58. Maxime Hordies wereldkampioen! Na zijn zilveren gouden medaille in de tijdrit heeft Maxime Hordies de wereldtitel veroverd in de wegrit. De 27-jarige handbiker kwam solo over de streep. Hij won met een comfortabele voorsprong op de Italiaan Cornegliani (+20") en de Zuid-Afrikaan Du Preez (+21"). Voor Hordies is het zijn 3e wereldtitel op de weg. Ook vorig jaar en in 2019 won hij. .