Het WK Waanzinnige Wielerskills: wat is indoor cycling? En doen er Belgen mee?

“Vlaanderen telt maar twee cyclobalclubs – in Genk en Beringen – en één kunstwielrijclub in Wondelgem. En dan heb je nog Sport na Arbeid Gent, de enige club die de twee disciplines aanbiedt.”

“België is geen wereldmacht in indoor cycling”, bekent Jonas Quintyn, voorzitter van de indoor commissie van Cycling Vlaanderen.

Samen sterker

Kunstwielrijden: artistiek balanceren zonder remmen

Zonder twijfel de meest elegante wielerdiscipline. Het is een jurysport, vergelijkbaar met gymnastiek of kunstschaatsen. Rijders komen individueel in actie, maar het kan ook in duo’s of met vier.

“In een kür van 5 minuten voer je 30 vooraf gekozen oefeningen uit”, legt Quintyn uit. “De jury kent een waarde toe aan elke oefening. Het totale puntenaantal is je inzet. Net als bij turnen geldt: hoe moeilijker de oefening en hoe beter de uitvoering, hoe meer punten het oplevert.”