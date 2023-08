Exit van Martinuzzi sloeg in als een bom bij Belgische judoka's: "Maar morgen bespreken we opvolging al"

Een jaar voor de Spelen moet Judo Vlaanderen (opnieuw) op zoek naar een coach voor Matthias Casse en co. Het vertrek van Damiano Martinuzzi was "emotioneel nieuws" voor de Belgische judoka's, maar morgen zit de federatie al samen met de atleten om de toekomst te bespreken. "We willen geen dingen van bovenaf opleggen", schetst Koen Sleeckx de situatie.

Na amper één jaar moeten Matthias Casse en co alweer op zoek naar een nieuwe coach. Damiano Martinuzzi kondigde dit weekend onverwacht zijn afscheid bij Judo Vlaanderen aan.

Een donderslag bij heldere hemel, ook voor de Belgische judoka's zelf. "Het was emotioneel nieuws voor de atleten", schetst Koen Sleeckx, technisch directeur bij Judo Vlaanderen. "Enkelen wisten wel al dat hij een aanbod had gekregen, maar zondag heeft hij persoonlijk aan hun medegedeeld dat hij de federatie zal verlaten."

"Ze hadden allemaal een intense en goede band met Damiano. Hij was voor velen een belangrijke pion in hun carrière. We moeten ze nu de tijd geven om te bekomen van deze verrassing."

Zijn positie en financiële situatie zouden verbeteren, maar de kloof met PSG bleek alsnog te groot. Koen Sleeckx, Judo Vlaanderen

Martinuzzi was als assistent-trainer - naast hoofdtrainer Udo Quellmalz - vooral verantwoordelijk voor het werk op de mat en de specifieke coaching van de atleten.

"Die rol valt niet te onderschatten", vertelt Sleeckx. "Met hem gingen ze het meest op stage, en ook voor de competities was hij op dit moment de belangrijkste man."

Amper een jaar voor de Spelen komt het afscheid erg ongelegen voor de Belgische judoka's. Geen tijd om bij de pakken te blijven zitten, dus.

"Morgen zitten we al samen met de atleten. Daar hoop ik dat de eerste emoties al voorbij zijn, om samen meteen de verschillende oplossingen te bekijken en bespreken. Daarna kan ik meteen aan de slag met die info."

Judo Vlaanderen laat zo duidelijk ruimte voor inspraak van de judoka's zelf. "Dat is logisch. We hebben enkele atleten die goed presteren. Dan moet je niet van bovenaf dingen opleggen, maar wel luisteren naar hun inbreng. We hebben immers niet veel tijd om de atleten en de coach op elkaar af te stemmen."

Op 1 september zou Sleeckx een nieuwe update willen geven over de opvolging.

Terugkeer van oude bekende?