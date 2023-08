Dramatische ontknoping voor Ghys/De Vylder! Belgen grijpen in ultieme millimetersprint naast WK-podium

clock 22:04 22 uur 04. Goud voor Kopecky, chocolade medaille voor Ghys en De Vylder. Met deze waanzinnige ploegkoers komt er een einde aan de voorlaatste dag van het WK baanwielrennen. Lotte Kopecky toonde nog maar eens hoe sterk ze is, ze won oppermachtig de puntenkoers. Voor Kopecky de tweede wereldtitel op dit WK, ze won eerder al de afvalling. Morgen sluit ze haar piste-verhaal af met de omnium. In het slotnummer gingen Robbe Ghys en Lindsay De Vylder voor een medaille in de ploegkoers. Ze reden een fantastische koers en leken lange tijd op weg naar de wereldtitel. Een spannende eindsprint zorgde echter voor een totale desillusie, België werd zowaar nog 4e. Geen medaille dus voor Ghys en De Vylder, die wel ongelofelijk trots mogen zijn op hun prestatie. . Goud voor Kopecky, chocolade medaille voor Ghys en De Vylder Met deze waanzinnige ploegkoers komt er een einde aan de voorlaatste dag van het WK baanwielrennen.



In het slotnummer gingen Robbe Ghys en Lindsay De Vylder voor een medaille in de ploegkoers. Ze reden een fantastische koers en leken lange tijd op weg naar de wereldtitel. Een spannende eindsprint zorgde echter voor een totale desillusie, België werd zowaar nog 4e. Geen medaille dus voor Ghys en De Vylder, die wel ongelofelijk trots mogen zijn op hun prestatie.

clock 22:03 22 uur 03. Vreugde en verdriet lag heel dicht bij elkaar, het mocht niet zijn. Renaat Schotte. Vreugde en verdriet lag heel dicht bij elkaar, het mocht niet zijn. Renaat Schotte

clock 22:01 22 uur 01. Het was ongelofelijk spannend op het einde. Robbe Ghys leek ons land even de wereldtitel te bezorgen, maar Nieuw-Zeeland kwam er machtig over. Zij wonnen de eindsprint en gingen dankzij die 10 punten van plaats 6 naar 3. Nederland en Groot-Brittannië gaan ook nog over Ghys, die in de sprint 4e eindigt. Dat wordt ook het eindresultaat.



clock 22:01 22 uur 01. Dit verdienden ze echt niet. Jules Hesters. Dit verdienden ze echt niet. Jules Hesters

clock 21:59 21 uur 59. Nederland is wereldkampioen, België 4e. Drama in de eindsprint. Nieuw-Zeeland wint en springt naar een derde plaats. Nederland houdt zijn eerste plaats vast, ook Groot-Brittannië springt over de Belgen. Een 4e plek is het resultaat.

clock 21:59 21 uur 59. Nederland komt uit het niks terug, ook de Britten komen terug. Wat is dit spannend. . Nederland komt uit het niks terug, ook de Britten komen terug. Wat is dit spannend.

clock 21:58 21 uur 58. Dit is het moment voor de Belgen! Renaat Schotte. Dit is het moment voor de Belgen! Renaat Schotte

clock 21:58 21 uur 58. De Britten, Nederlanders en Denen lossen volledig. . De Britten, Nederlanders en Denen lossen volledig.

clock 21:58 21 uur 58. Nog 1 sprint. De eindsprint komt eraan en deze zal alles beslissen. Als België deze wint is het wereldkampioen, verder wordt het rekenen. Op dit moment hebben onze landgenoten zilver. . Nog 1 sprint De eindsprint komt eraan en deze zal alles beslissen. Als België deze wint is het wereldkampioen, verder wordt het rekenen. Op dit moment hebben onze landgenoten zilver.

clock 21:56 21 uur 56. Denemarken en Nederland worden opeens gelost in het peloton. De Belgen wisselen slecht en profiteren niet. . Denemarken en Nederland worden opeens gelost in het peloton. De Belgen wisselen slecht en profiteren niet.

clock 21:55 21 uur 55. 1 puntje is beter dan niets. 1 puntje is beter dan niets

clock 21:55 21 uur 55. De eindsprint zal beslissen wie wereldkampioen wordt. Renaat Schotte. De eindsprint zal beslissen wie wereldkampioen wordt. Renaat Schotte

clock 21:54 21 uur 54. De Vylder toont opnieuw zijn sterke sprint en pakt weer een puntje. Denemarken en Nederland krijgen niks. . De Vylder toont opnieuw zijn sterke sprint en pakt weer een puntje. Denemarken en Nederland krijgen niks.

clock 21:54 21 uur 54. Iedereen moet even bekomen. Renaat Schotte. Iedereen moet even bekomen. Renaat Schotte

clock 21:53 21 uur 53. Nederland opnieuw de volle buit, België pakt toch 2 punten. Nederland opnieuw de volle buit, België pakt toch 2 punten

clock 21:52 21 uur 52. Nog 3 sprints. Het is razend spannend. Nederland is gegrepen door het peloton maar staat wel 4 punten los. We krijgen nog 2 gewone sprints en dan eentje voor dubbele punten. . Nog 3 sprints Het is razend spannend. Nederland is gegrepen door het peloton maar staat wel 4 punten los. We krijgen nog 2 gewone sprints en dan eentje voor dubbele punten.

clock 21:51 21 uur 51. Ai! Nederland neemt koppositie over. Ai! Nederland neemt koppositie over

clock 21:51 21 uur 51. Denemarken beseft dat Nederland de volgende sprint niet mag winnen en probeert het gat dicht te rijden. Havik laat dit echter niet zomaar gebeuren en pakt opnieuw de 5 punten voor Nederland. België neemt 2 punten mee. . Denemarken beseft dat Nederland de volgende sprint niet mag winnen en probeert het gat dicht te rijden. Havik laat dit echter niet zomaar gebeuren en pakt opnieuw de 5 punten voor Nederland. België neemt 2 punten mee.

clock 21:51 21 uur 51. We hebben nog altijd minstens 5 kandidaat-wereldkampioenen. Renaat Schotte. We hebben nog altijd minstens 5 kandidaat-wereldkampioenen. Renaat Schotte