Stijn Steels over de transfersoap: "Op papier 2 sterkere ploegen dan team rond Evenepoel en daar stopt het"

Midden in het WK zorgde Patrick Evenepoel met enkele uitspraken voor ongerustheid in het hoofdkwartier van Soudal - Quick Step. "Het gedrag van Remco Evenepoel binnen de ploeg wordt de volgende weken cruciaal", kijkt ex-ploegmaat Stijn Steels in De Tribune terug op de woordenoorlog van vorige week.

Impact op de Vuelta

"Ik kan niet verzekeren dat Remco volgend jaar nog bij Soudal - Quick Step rijdt."

Met die uitspraak net voor het WK in Glasgow wakkerde Patrick Evenepoel zelf de transfersaga rond zijn zoon opnieuw aan.

Stijn Steels reed zelf voor de ploeg van Patrick Lefevere en leerde er Remco Evenepoel goed kennen. In De Tribune spreekt de ex-renner zijn verbazing uit over de publieke uitspraken van vader Evenepoel.

"Ik begrijp al niet dat dit soort uitspraken in de pers moet gebeuren, maar de timing begrijp ik helemaal niet", zegt Steels. "Een dag voor de belangrijkste koers van het jaar is dat enkel ballast." "Op het resultaat van het WK zal het niet veel impact hebben gehad, maar op de Vuelta kan de invloed wel groter zijn", denkt hij.

Vorig jaar won Remco Evenepoel met Soudal - Quick Step de Ronde van Spanje.

Op 26 augustus start Soudal - Quick Step in de Ronde van Spanje met als doel een tweede eindzege van Remco Evenepoel in de wacht te slepen. Makkelijk wordt dat niet tegen Roglic, Vingegaard, Almeida en Ayuso. Alle neuzen kunnen dus maar beter in dezelfde richting wijzen. Stijn Steels: "Sinds de Giro (waar Evenepoel met een coronabesmetting moest afstappen, red.) werkt de hele ploeg toe naar de Vuelta. Renners gaan voortdurend op stage enzo." "En plots laat iemand uitschijnen dat het niet allemaal perfect is", wijst Steels op een potentieel gevaar. "Dit is echt een verhaal waar niemand bij wint. Remco niet, Patrick Lefevere niet en vader Evenepoel niet."

Ploeg om naar de Tour te gaan

Niet alleen de timing, maar ook de boodschap zelf van vader Evenepoel is volgens Stijn Steels ongelukkig. "Hij zegt zelf: "een contract is een contract". Daar moet je de zin dan eigenlijk stoppen", vindt Steels. "Veel moeilijker moet je het niet maken." "Als de ploeg zich versterkt met Mikel Landa, dan hebben ze volgend jaar een heel competitieve ploeg. Naast Remco hebben ze dan Landa, Ilan Van Wilder, Jan Hirt - de zesde van de Giro van vorig jaar - en Mattia Cattaneo, die top 10 kan rijden in een grote ronde." "Dat zijn vijf klimmers. Plus Louis Vervaeke en Mauri Vansevenant, die ook goed bergop kunnen." "Voor het vlakke heeft de ploeg Yves Lampaert, Kasper Asgreen en Josef Cerny. Daarmee kan je toch een team samenstellen waarmee je naar de Tour kan?"

De ervaren Spanjaard Mikel Landa is op weg naar Soudal - Quick Step.

Schmid in ruil voor een extra klimmer

"Op papier zullen Jumbo-Visma en UAE misschien nog sterker zijn, maar daar stopt het", ziet de Steels

De voormalige beroepsrenner ziet in het dossier van Mauro Schmid een duidelijk bewijs dat Patrick Lefevere zijn ploeg aan het ombouwen is tot een rondeploeg in functie van Evenepoel. "Schmid is eigenlijk de perfecte renner voor een klassieke ploeg. Die zouden ze normaal nooit laten gaan, maar dat doet de ploeg nu toch om budget vrij te maken voor de klimploeg rond Evenepoel." "Soudal - Quick Step gaat volgend jaar een hele goede ploeg hebben en over twee jaar zal de ploeg misschien nog beter zijn. Een ploeg bouwen en kennis vergaren kost tijd. Dat kan je de ploeg niet verwijten."

Soudal - Quick Step gaat volgend jaar een hele goede ploeg hebben. En over twee jaar zal de ploeg misschien nog beter zijn. Stijn Steels

De Zwitser Mauro Schmid ruimt plaats voor een klimmer.

Brokken lijmen?

Nog in De Tribune deze week is Peter Vandenbempt de tweede gast. Hij is voetbaljournalist, maar ziet in deze wielersaga een probleem dat hij ook elders waarneemt. "Je kan keihard discussiëren, maar als dat onder elkaar blijft, is dat veel minder erg dan als eenzelfde discussie publiekelijk wordt." "Vroeger - en nu spreek ik als een oude man - maakten politici ook bikkelharde ruzie, maar ze deden dat in de beslotenheid van de vergadering en niet in de openheid van bijvoorbeeld sociale media." "Tegenwoordig worden in de politiek en andere domeinen al standpunten ingenomen op sociale media of in de media en moeten dezelfde mensen daarna aan tafel om tegenstellingen te bespreken. Zo maak je het veel moeilijker."

Voormalig ploegmaat Stijn Steels: "Remco Evenepoel is altijd heel collegiaal geweest."