Komt er verzoening tussen Courtois en Rode Duivels? Vandenbempt: "Ik denk dat hij weer zal aansluiten"

Staat Thibaut Courtois in september weer onder de lat bij de Rode Duivels? Nu de doelman zelf de deur op een kier lijkt te zetten en de Belgische voetbalbond ook toenadering zoekt, ziet analist Peter Vandenbempt het goed komen. "Als ze als grote mensen rond de tafel gaan zitten, zal het niet moeilijk zijn om een oplossing te vinden", vertelt hij in De Tribune.

Over drie weken maakt bondscoach Domenico Tedesco zijn selectie bekend voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Azerbeidzjan en Estland. Hoort Thibaut Courtois dan weer zijn naam? De nationale doelman lijkt een toekomst bij de Rode Duivels alvast niet uit te sluiten. "De wereldtitel staat nog op mijn verlanglijstje", verkondigde hij onlangs bij het Canadese TLN. "We weten dat het met België geen gemakkelijke taak is. Er zijn veel geweldige landen. In 2018 waren we er al eens heel dicht bij met de derde plek. We zullen zien, maar we blijven dromen." Niet meteen de woorden van een doelman die de deur bij de Rode Duivels definitief heeft gesloten. Dat voelen ze bij de Belgische voetbalbond ook. Technisch directeur Frank Vercauteren zou alvast naar Madrid afreizen voor een gesprek met Courtois. Kan hij de plooien weer gladstrijken?

Oplossing in de maak?

Courtois heeft in elk geval twee maanden gekregen om af te koelen. De doelman kwam in juni niet opdagen in Tubeke voor de voorbereiding op de match tegen Estland. Volgens Courtois speelde een knieblessure hem parten, maar er was meer aan de hand. Dat Romelu Lukaku en niet hij de aanvoerdersband had gekregen tegen Oostenrijk, was in het verkeerde keelgat geschoten. Een "verraste en geschokte" bondscoach Domenico Tedesco vond het "een harde beslissing", vertelde hij aan de pers. Olie op het vuur bij Courtois, die het niet kon verkroppen dat er details uit een privégesprek met de bondscoach openbaar werden gemaakt.

Ik denk dat Courtois - gezien zijn uitspraken - van plan is om weer aan te sluiten bij de nationale ploeg. Peter Vandenbempt