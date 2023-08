Arsenal wint Community Shield na late gelijkmaker Leandro Trossard en gemiste penalty Kevin De Bruyne

Terwijl Manchester City voor de rust het balbezit had, waren de kansen voor Arsenal. Kai Havertz had twee keer de kans om zijn rekening te openen voor zijn nieuwe club, maar City-doelman Stefan Ortega lag twee keer in de weg.

Na de rust was er meer dadendrang bij City, zeker na de invalbeurt van Kevin De Bruyne. Op een tegenaanval kopte de Belg de bal in de loop van een andere invaller, Cole Palmer. De jonge Engelsman krulde de bal heerlijk in doel: 0-1.

Arsenal ging op zoek naar de gelijmaker en werd voor dat doorzettingsvermogen beloond in de 11e minuut van de extra tijd. Invaller Leandro Trossard mocht aanleggen en zijn schot verdween via een City-been in doel: 1-1 en strafschoppen.

De toon werd meteen gezet in die strafschoppenreeks: De Bruyne knalde zijn poging hard tegen de lat en ook de inzet van Rodri werd gered. De eerste trofee is zo voor Arsenal.

Het is de derde keer op een rij dat Manchester City de Community Shield verliest. Het zegt dus niet veel over de kansen van City in de Premier League, die vrijdag van start gaat met het duel tussen Burnley en Manchester City.