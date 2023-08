Casse mag om goud kampen op de Masters judo, en eens niet tegen zijn aartsrivaal

De 26-jarige Casse had vooraf aangegeven dat de Masters voor hem, samen met het EK en WK, een piekmoment in het seizoen is en hij zich helemaal klaar voelde.

In zijn eerste kamp vloerde hij de Mongool Bolor-Ochir Gereltuya (IJF 31) met ippon. Aansluitend won hij in de kwartfinale tegen de Japanner Kenya Kohara (IJF 20). Die had hem in juni nog verslagen op de Grand Slam in de Mongoolse hoofdstad Ulaanbaatar, waarna de Japanner vervolgens goud won.

In de halve finale kwam Casse de mat op tegen de Azeri Saeid Mollaei (IJF 3). Hij won van de oud-wereldkampioen en regerend olympisch vicekampioen met waza-ari.

In de finale van vanavond staat Casse niet tegenover zijn eeuwige rivaal Tato Grigalashvili, maar wel de Braziliaan Guilherme Schmidt (IJF 8). Die verraste in zijn halve finale de Georgische wereldkampioen, die al meer dan een jaar ongeslagen was.

"Ik wil graag het podium halen", had Casse voor het toernooi laten optekenen. "Makkelijk wordt dat niet, maar het is een mooie uitdaging."

Casse won al twee medailles op de Masters, goud in 2019 (in Qingdao) en brons in 2022 (in Jeruzalem).