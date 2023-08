Belgian Lions behalen prestigieuze oefenzege tegen wereldtopper Argentinië

De Belgen stonden met 32-34 voor bij de pauze en konden in de twee laatste quarters nipt de overwinning over de streep trekken. Manu Lecomte was de grote uitblinker: hij scoorde 27 punten en deelde 8 assists uit.



Thijs De Ridder scoorde 19 punten en pakte 7 rebounds. Ismaël Bako eindigde met 8 punten en 9 rebounds. Aan de andere kant eindigde Facundo Campazzo met 23 punten en Juan Fernandez met 17.

België ontmoet zondag Tsjechië in hun tweede oefenwedstrijd. Op 11 augustus gaan de Lions naar Istanboel voor het olympische voorrondetoernooi. Ze trappen af tegen Kroatië op zondag 13 augustus. Daarna volgen duels tegen Nederland (14 augustus) en Zweden (16 augustus).

De beste twee teams in elke groep gaan door naar de halve finales. Alleen de winnaar van het toernooi verdient een plaats in een van de vier olympische kwalificatietoernooien, waar telkens een ticket naar Parijs voor het grijpen ligt.