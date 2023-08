Rugzak met paspoort gestolen: Alec Segaert kan niet naar WK in Glasgow vliegen

Zijn broer en begeleider bij Lotto-Dstny, Loïc Segaert, deed op Twitter (nu X) een noodoproep om te helpen. "Het gaat om een zwarte Samsonite-rugzak van Lotto-Dstny met mijn naam op", vulde zijn onfortuinlijke jongere broer aan.



Segaert (20) veroverde vorig jaar als jonkie zilver op het WK tijdrijden bij de beloften, het jaar ervoor in Leuven was hij als junior goed voor WK-brons in Leuven.



De student burgerlijk ingenieur, ondertussen al prof bij Lotto-Dstny, is in topvorm. Op het BK bij de elite pakte hij zilver in de weg- en tijdrit. In Glasgow is hij de topfavoriet voor de beloftetijdrit, maar ook in de wegrit maakt hij kans.



De tijdrit is op woensdag 9 augustus, de wegrit op zaterdag 12 augustus.