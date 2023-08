Dit zijn de belangrijkste Belgische afspraken op het Super WK in Glasgow

WK wielrennen

Als de Tour de France voorbereiding was voor Lotte Kopecky, dan moet op de slotdag van het WK de apotheose volgen bij de wegrit van de vrouwen.

Ook Thibau Nys is intussen prof, maar hij heeft zijn zinnen gezet op het kampioenschap bij de beloften.

Remco Evenepoel en Wout van Aert branden ook op hun tijdritfiets van ambitie. Wisselen ze de zilveren en bronzen medailles van de voorbije jaren eindelijk in voor goud?

Remco Evenepoel, Wout van Aert en Jasper Philipsen zijn de kopmannen van een ijzersterke Belgische ploeg in de wegrit. - woensdag 9 augustus: 15.30 u Alec Segaert is al gepromoveerd naar de profcategorie, maar wil bij de beloften nog uitbliken met een tijdrittitel.

Thibau Nys mikt op goud in Glasgow.

WK baanwielrennen

- donderdag 3 augustus: 21.27 u

Op de scratch zet Tuur "Tuurminator" Dens zijn beste beentje voor. Hij werd al eens vicewereldkampioen, maar zijn aanloop was niet denderend door ziekte.

- zondag 6 augustus: 19.34 u

Lotte Kopecky komt voor het eerst in actie. De afvalling is de eerste discipline waar ze wil schitteren.

- dinsdag 8 augustus: 19.42 u

Na een dagje adempauze komt Lotte Kopecky opnieuw in actie op de puntenkoers.

- dinsdag 8 augustus: 20.44 u

De Belgen blinken altijd uit op de ploegkoers bij de mannen. Robbe Ghys en Lindsay De Vylder willen de traditie in ere houden.

- woensdag 9 augustus: 18.38 u

Lotte Kopecky sluit haar pistehoofdstuk af in het omnium. In enkele uren tijd verzamelt ze zoveel mogelijk punten in de scratch, de tempo race, de afvalling en de puntenkoers.