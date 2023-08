BEKIJK: Wout van Aert en co vervoegen Remco Evenepoel in Glasgow, ook Kopecky gaat verkennen

Het is gezellig in Glasgow momenteel. Remco Evenepoel en Lotte Kopecky gingen deze voormiddag alvast het parcours van de wegrit verkennen. Wout van Aert en een groot gedeelte van de selectie maakte vandaag nog de oversteek vanuit België en voegde zich in de vooravond bij de wereldkampioen. Bekijk de beelden hieronder.