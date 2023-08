Twee op twee voor Mathieu van der Poel? Volg om 16.30 uur het WK crosscountry mountainbike

clock 10:57

10 uur 57. Reglementswijziging. De lastminutebeslissing om toprenners als Mathieu van der Poel en Tom Pidcock hoger te laten starten op het WK mountainbike was the talk of the town de voorbije dagen. Hoewel ze dit seizoen geen of niet veel mountainbikewedstrijden gereden hebben, mogen ze vanaf de 5e startrij beginnen. Zonder de reglementswijziging stond Pidcock op rij 7, Van der Poel op rij 12 of 13. Het lokte heel wat reactie uit in de MTB-wereld. Hieronder meer. .