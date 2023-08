LIVESTREAM: Puck Pieterse jaagt op ontketende Ferrand-Prévot in de crosscountry

clock 13:12 13 uur 12. Puck Pieterse is naar Schotland gekomen om de crosscountry uit te vechten met PFP, maar is momenteel vooral verwikkeld in een gevecht met zichzelf. De Nederlandse heeft geen superdag en moet nu ook stilletjes de rol lossen bij zowel Keller als Richards. . Puck Pieterse is naar Schotland gekomen om de crosscountry uit te vechten met PFP, maar is momenteel vooral verwikkeld in een gevecht met zichzelf. De Nederlandse heeft geen superdag en moet nu ook stilletjes de rol lossen bij zowel Keller als Richards.

clock 13:08 13 uur 08. De tussentijden na 3 ronden:. 1. Ferrand-Prévot in 37'34" 2. Lecomte op 28" 3. Pieterse/Richards/Keller op 1'06"

clock 13:04 13 uur 04. PFP lijkt te ademen door haar poriën. Op een monsterverzet knalt ze naar boven op de klim. Haar eerste achtervolger Lecomte moet enkele tandjes lichter schakelen. Ondertussen is ook Evie Richards opnieuw komen aansluiten bij Pieterse en Keller. Tussen deze vijf zullen de medailles verdeeld worden.



Ondertussen is ook Evie Richards opnieuw komen aansluiten bij Pieterse en Keller. Tussen deze vijf zullen de medailles verdeeld worden.

clock 13:01 13 uur 01. Als Ferrand-Prévot geen pech kent, ziet dit er zeer goed uit. De Franse kletst er nog eens 10 seconden extra bij. Sara Michielsens

clock 12:53 12 uur 53. LIVESTREAM. Welkom aan de VRT 1-kijkers. Met bovenstaande livestream kunt u het vervolg van de crosscountry op het WK mountainbike volgen. Ferrand-Prévot zet de tegenstand nog steeds onder druk met een solo-offensief. Haar landgenote Lecomte bengelt op een tiental seconden. Puck Pieterse heeft met Keller een Zwitserse rugzak, maar lijkt haar tweede adem gevonden te hebben in de achtervolging op het Franse duo.

clock 12:50 12 uur 50. PFP gaat solo. De Franse entente is niet meer. Pauline Ferrand-Prévot laat haar landgenote achter en gaat solo door. Lecomte moet plooien, maar blijft aan de rekker hangen. Pieterse blijft wat hangen in de achtergrond.

clock 12:46 12 uur 46. De Franse tandem loopt mondjesmaat uit. Zo hebben PFP en Lecomte na het eerste (van zeven) rondje een bonus van 15 seconden op Pieterse en co. Onze landgenote Detilleux is teruggezakt naar een 50e plek op 2 minuten en 46 seconden.

clock 12:43 12 uur 43. En avant! De Fransen lijken er een pas de deux van te maken. PFP danst op haar pedalen richting haar landgenote Lecomte. Achter het Franse duo heeft Pieterse even een wat moeilijker moment.

clock 12:41 12 uur 41. Achter de ontketende Lecomte heeft er zich een achtervolgende groep gevormd. Puck Pieterse krijgt er het gezelschap van Ferrand-Prévot, Keller, Berta en Richards.

clock 12:37 12 uur 37. Lecomte kleeft zich niet zomaar vast in het wiel van Pieterse. Integendeel. De Franse neemt over en rijdt met een tussenversnelling alleen weg. In het bochtige bos bouwt ze haar voorsprong uit tot een vijftigtal meter.

clock 12:35 12 uur 35. Prikje Pieterse. Puck Pieterse zorgt al meteen voor de nodige brokken. De Nederlandse trekt vanop de kop door en scheurt zich zo samen met de Franse Loana Lecomte af van de rest. FPF moet in de achtergrond al meteen aan de bak om het gaatje te dichten.

clock 12:35 12 uur 35. Bij het eerste tussenpunt komt Emeline Detilleux als 24e door. De Belgische hoopt in deze discipline op een top 20-plaats.

clock 12:33 12 uur 33. Iedereen meteen op een lint. Het gaat er van bij het begin razendsnel aan toe. Sara Michielsens

clock 12:32 12 uur 32. Pauline Ferrand-Prévot kende een minder flitsende start. De Franse veelwinnares begon met een anonieme 12e plaats en probeert stelselmatig op te schuiven.



clock 12:31 12 uur 31. START. Puck Pieterse laat er geen gras over groeien. De Nederlandse ontploft uit de startblokken en nestelt zich meteen op de kop van het peloton.

clock 11:16 11 uur 16. Puck Pieters vs. Pauline Ferrand-Prévot? In de shorttrack maakten ze er al een tweestrijd van, en ook in de crosscountry lijken revelatie Puck Pieters en veelwinnares Pauline Ferrand-Prévot opnieuw de uitgesproken favorieten. In de generale repetitie bleef de Franse haar Nederlandse collega nipt voor. Kan Pieterse revanche nemen op langere afstand? Vol de race hier vanaf 12.30 uur. Met Emeline Detilleux (23) staat er ook een Belgische aan de start.



Met Emeline Detilleux (23) staat er ook een Belgische aan de start.