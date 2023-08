LIVESTREAM: Ontketende Pidcock doet gooi naar wereldtitel, exit Van der Poel

clock 17:38 17 uur 38. Pidock is ribbedebie. Dat voelt ook Schurter, die zowaar achter zich moet kijken. Want Samuel Gaze en Victor Koretzky komen bij de Zwitser aansluiten. Beiden speelden eerder deze week al een prominente rol in het shorttrack. . Pidock is ribbedebie. Dat voelt ook Schurter, die zowaar achter zich moet kijken. Want Samuel Gaze en Victor Koretzky komen bij de Zwitser aansluiten. Beiden speelden eerder deze week al een prominente rol in het shorttrack.

clock 17:30 17 uur 30. Pidcock gaat alleen op zoek naar de wereldtitel. Pidcock gaat alleen op zoek naar de wereldtitel

clock 17:29 17 uur 29. Een ontketende Tom Pidcock lost Schurter. Doet hij hier een gooi naar zijn eerste wereldtitel? Het lijkt de Brit alleszins vleugels te geven. . Een ontketende Tom Pidcock lost Schurter. Doet hij hier een gooi naar zijn eerste wereldtitel? Het lijkt de Brit alleszins vleugels te geven.

clock 17:27 17 uur 27. Versnelling Pidcock. Het is menens voor Tom Pidcock. De Britse alleskunner zet zijn versnelling voort in de afdaling en zet Schurter zo stevig onder druk. De Zwitser moet even alle zeilen bijzetten om het wiel te houden. . Versnelling Pidcock Het is menens voor Tom Pidcock. De Britse alleskunner zet zijn versnelling voort in de afdaling en zet Schurter zo stevig onder druk. De Zwitser moet even alle zeilen bijzetten om het wiel te houden.

clock 17:24 17 uur 24. Eerste prikje van Tom Pidcock. Eerste prikje van Tom Pidcock

clock 17:23 17 uur 23. Een duel tussen Pidcock en Schurter is in de maak. Hatherley moet passen na een prikje van Pidcock en moet zo de rol voorin lossen. Ook Schurter schreeuwde even om zijn moeder, maar nestelt zich toch opnieuw in het wiel van de olympische kampioen. . Een duel tussen Pidcock en Schurter is in de maak. Hatherley moet passen na een prikje van Pidcock en moet zo de rol voorin lossen. Ook Schurter schreeuwde even om zijn moeder, maar nestelt zich toch opnieuw in het wiel van de olympische kampioen.

clock 17:21 17 uur 21. Tom Pidcock komt voor het eerst op de kop van de koers. Echt versnellen doet de Brit niet. Hij houdt het tempo strak en probeert zijn tegenstanders technisch onder druk te zetten. De medailles zullen verdeeld worden onder het koptrio. . Tom Pidcock komt voor het eerst op de kop van de koers. Echt versnellen doet de Brit niet. Hij houdt het tempo strak en probeert zijn tegenstanders technisch onder druk te zetten. De medailles zullen verdeeld worden onder het koptrio.

clock 17:18 17 uur 18. Bekijk het interview met Mathieu van der Poel na zijn val. Bekijk het interview met Mathieu van der Poel na zijn val

clock 17:17 17 uur 17. Ik ben op dezelfde heup gevallen als de wegrit. Daarom kon ik niet verder. Mathieu van der Poel. Ik ben op dezelfde heup gevallen als de wegrit. Daarom kon ik niet verder. Mathieu van der Poel

clock 17:15 17 uur 15. De terugval van De Froidmont is niet zomaar weg te zetten als vermoeidheid. Onze landgenoot zou gevallen zijn en moest zo de rol lossen bij Pidcock en co. Kan de Belg zijn vrije val nog een halt toeroepen? . De terugval van De Froidmont is niet zomaar weg te zetten als vermoeidheid. Onze landgenoot zou gevallen zijn en moest zo de rol lossen bij Pidcock en co. Kan de Belg zijn vrije val nog een halt toeroepen?

clock 17:08 17 uur 08. Tom Pidcock moest enkele keren een gaatje dichten en schuift daarom op naar de tweede plek. Hij kleeft in het wiel van Schurter. Wachtend om zelf een aanval te plaatsen? . Tom Pidcock moest enkele keren een gaatje dichten en schuift daarom op naar de tweede plek. Hij kleeft in het wiel van Schurter. Wachtend om zelf een aanval te plaatsen?

clock 17:06 17 uur 06. Toen waren ze nog met 3. Jordan Sarrou moet de koplopers uitzwaaien. De Fransman wordt voorbijgesneld door Tom Pidcock, die nu samen met Schurter en een verrassend sterke Hatherly op de kop van de koers rijdt. . Toen waren ze nog met 3 Jordan Sarrou moet de koplopers uitzwaaien. De Fransman wordt voorbijgesneld door Tom Pidcock, die nu samen met Schurter en een verrassend sterke Hatherly op de kop van de koers rijdt.

clock 17:03 17 uur 03. Waar zitten de Belgen ? Pierre de Froidmont moet zijn vroege inspanning op dit moment bekopen. Onze landgenoot ging als leider de eerste bocht in, maar zakte terug naar de 10e plaats. Jens Schuermans maakt in de achtergrond vanaf de 16e plaats zijn opgang. Hij kleeft in het (goede) wiel van Gaze, de kersverse wereldkampioen shorttrack. . Waar zitten de Belgen? Pierre de Froidmont moet zijn vroege inspanning op dit moment bekopen. Onze landgenoot ging als leider de eerste bocht in, maar zakte terug naar de 10e plaats. Jens Schuermans maakt in de achtergrond vanaf de 16e plaats zijn opgang. Hij kleeft in het (goede) wiel van Gaze, de kersverse wereldkampioen shorttrack.

clock 17:00 Pidcock sluit weer aan bij de kopgroep. 17 uur . Pidcock sluit weer aan bij de kopgroep

clock 16:56 16 uur 56. Schurter schrikt de rest op met een geanticipeerde tussenversnelling. De Zwitser geeft zo de doodsteek aan De Froidmont, die moet lossen. Pidcock zit even vast achter onze landgenoot en moet opnieuw een gaatje dichten. Wie wel op het wiel van de Zwitser zit? Hatherley en Sarrou. . Schurter schrikt de rest op met een geanticipeerde tussenversnelling. De Zwitser geeft zo de doodsteek aan De Froidmont, die moet lossen. Pidcock zit even vast achter onze landgenoot en moet opnieuw een gaatje dichten. Wie wel op het wiel van de Zwitser zit? Hatherley en Sarrou.

clock 16:50 16 uur 50. Daar is Pidcock. De aansluiting is een feit. Tom Pidcock doemt op vanuit de achtergrond en haakt zijn wagonnetje aan bij Schurter en co. Maar tijd om uit te blazen heeft de alleskunner van Ineos niet, want die dekselse Zuid-Afrikaan weet vandaag van geen ophouden. En ook Schurter zelf zal ongetwijfeld weten dat Pidcock op dit moment kwetsbaar is. . Daar is Pidcock De aansluiting is een feit. Tom Pidcock doemt op vanuit de achtergrond en haakt zijn wagonnetje aan bij Schurter en co. Maar tijd om uit te blazen heeft de alleskunner van Ineos niet, want die dekselse Zuid-Afrikaan weet vandaag van geen ophouden. En ook Schurter zelf zal ongetwijfeld weten dat Pidcock op dit moment kwetsbaar is.

clock 16:47 16 uur 47. Het is Alan Hatherly die de koers dirigeert. De Zuid-Afrikaan neemt de Fransman Jordan Sarrou en Nino Schurter mee op sleeptouw. De Froidmont vecht om in het wiel ven het drietal te blijven. . Het is Alan Hatherly die de koers dirigeert. De Zuid-Afrikaan neemt de Fransman Jordan Sarrou en Nino Schurter mee op sleeptouw. De Froidmont vecht om in het wiel ven het drietal te blijven.



clock 16:44 16 uur 44. De Froidmont is mee. Onze Belgische kampioen toont zich attent in de beginfase. Pierre de Froidmont is als vierde mee in het wiel van Schurter. Hoelang kan hij dit volhouden? Jens Schuermans volgt rond plaats 12. . De Froidmont is mee Onze Belgische kampioen toont zich attent in de beginfase. Pierre de Froidmont is als vierde mee in het wiel van Schurter. Hoelang kan hij dit volhouden? Jens Schuermans volgt rond plaats 12.