LIVESTREAM: De Froidmont is mee met de toppers, Van der Poel geeft op na val

clock 16:47 16 uur 47. Het is Alan Hatherly die de koers dirigeert. De Zuid-Afrikaan neemt de Fransman Jordan Sarrou en Nino Schurter mee op sleeptouw. De Froidmont vecht om in het wiel ven het drietal te blijven.



clock 16:44 16 uur 44. De Froidmont is mee. Onze Belgische kampioen toont zich attent in de beginfase. Pierre de Froidmont is als vierde mee in het wiel van Schurter. Hoelang kan hij dit volhouden? Jens Schuermans volgt rond plaats 12.

clock 16:41 16 uur 41. Pidcock is op komst. De olympische kampioen nadert na 1 ronde al tot op 13 seconden van Schurter en co.. Al doet hij met deze inspanning wel enkele jasjes uit.

clock 16:40 16 uur 40. Nog een valpartij

clock 16:37 16 uur 37. In alle tumult rond Van der Poel houdt de ervaren Nino Schurter het hoofd koel. De doorwinterde Zwitser trekt al een eerste keer goed door. Onder anderen onze landgenoot Pierre de Froidmont volgt in zijn zog. Pidcock schuift op in de achtergrond, maar moet nog veel terrein goedmaken.

clock 16:36 16 uur 36. Van der Poel stapt gehavend uit de race.

clock 16:35 16 uur 35. Exit Van der Poel. Neen, Mathieu van der Poel kan niet meer verder. De Nederlander kruipt met een bebloede knie op zijn fiets en stuurt naar de catacomben. Geen historische dubbel. Geen olympische kwalificatie voor de Nederlander. En een ferme anticlimax voor deze race.

clock 16:35 16 uur 35. Van der Poel valt en blijft zitten.

clock 16:32 16 uur 32. Val Van der Poel! Ai ai ai. Mathieu van der Poel komt meteen ten val in een van de eerste bochten van het parcours. De Nederlander blijft zitten. Dit zou een drama zijn voor zijn kwalificatie voor de Spelen.

clock 16:31 16 uur 31. Kanonstart van Pierre de Froidmont. Onze landgenoot vliegt uit de startblokken en mag als eerste de bocht nemen. Ook Van der Poel kent meteen een goede start en schuift op naar plek vijftien, voor onze andere landgenoot Jens Schuermans. Pidcock blijft als 30e hangen.

clock 16:30 16 uur 30. START. Het startschot weerklinkt in Glentress Forrest. Mathieu van der Poel voor een unieke dubbel? Tom Pidcock voor zijn eerste? Of toch gewoon een 11e voor Nino Schurter? Volg het WK crosscountry hier op de voet of kijk naar Canvas.

clock 10:57 10 uur 57. Reglementswijziging. De lastminutebeslissing om toprenners als Mathieu van der Poel en Tom Pidcock hoger te laten starten op het WK mountainbike was the talk of the town de voorbije dagen. Hoewel ze dit seizoen geen of niet veel mountainbikewedstrijden gereden hebben, mogen ze vanaf de 5e startrij beginnen. Zonder de reglementswijziging stond Pidcock op rij 7, Van der Poel op rij 12 of 13. Het lokte heel wat reactie uit in de MTB-wereld. Hieronder meer.



