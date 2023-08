Ex-wereldkampioen Gianluigi Buffon (45) stopt als profvoetballer

Het Italiaanse voetbal is een attractie armer. Na een carrière van 28 jaar hangt Gianluigi Buffon zijn handschoenen definitief in de kast. De 45-jarige doelman maakte zijn debuut in 1995 en groeide uit tot een van de beste keepers ooit. Buffon werd met Juventus 10 keer landskampioen en behaalde met Italië in 2006 de wereldtitel.