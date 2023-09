Transfers Jupiler Pro League: Genk laat Preciado gaan, OHL verhuurt doelman

De Ecuadoriaan Angelo Preciado (25) ruilt KRC Genk in voor Sparta Praag. De rechtsachter kwam in januari 2021 bij de Limburgers terecht, die hme wegplukten bij Independiente del Valle in zijn vaderland.



In totaal speelde Preciado 70 wedstrijden voor Genk, waarin hij goed was voor 7 assists. De Ecuadoriaanse international (30 caps) was slechts de tweede keuze van Wouter Vrancken op de rechtsachterpositie, die wordt ingenomen door de Colombiaan Daniel Munoz.

"We wensen Angelo alle succes toe in het verdere verloop van zijn carrière. Keep on smiling, Angie!", klinkt het bij Genk.