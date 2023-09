Transfers Jupiler Pro League: Club Brugge laat Maouassa naar CL-ganger Lens gaan

clock 20:07 20 uur 07. Jupiler Pro League Union scoort in de extra tijd en plukt Alessio Castro-Montes weg bij AA Gent

Faitout Maouassa wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend aan RC Lens. Maouassa (25) kwam twee jaar geleden over van het Franse Stade Rennes. Vorig seizoen werd de flankverdediger uitgeleend aan Montpellier HSC waar hij 34 keer in actie kwam, vijf keer kon scoren en evenveel assists gaf. Ook dit seizoen gaat hij aan de slag in de Ligue 1. De Franse vicekampioen en ex-ploeg van Loïs Openda treft dit seizoen PSV, Arsenal en Sevilla in de Champions League.

Een Noorse verdediger voor Charleroi: Vetle Dragses (29) komt over van Lillestrom.

clock 15:29 15 uur 29. Bundesliga Rode Duivel Olivier Deman zet zijn carrière voort in Duitsland

Overbodige Davida verlaat Standard. Standard heeft na één seizoen afscheid genomen van Osher Davida. De Israëlische aanvallende middenvelder kwam vorig seizoen nog aan 23 matchen (zonder goals en assists), maar hij maakte geen deel uit van de plannen van trainer Carl Hoefkens. Maccabi Tel Aviv neemt Davida uit handen van Standard.

Murillo naar Marseille. Na 3,5 seizoenen wisselt Amir Murillo Anderlecht in voor Marseille. De Panamese rechtsachter heeft een contract van 3 seizoenen getekend bij de Franse traditieclub. Murillo voetbalde sinds januari 2020 in Neerpede en speelde 134 wedstrijden voor paars-wit. "Ik ben de club en de fans erg dankbaar voor de steun die ze mij in de voorbije jaren hebben gegeven. Bedankt om er te zijn in de goede en minder goede tijden", neemt hij afscheid.

CEO Jesper Fredberg: "We willen Amir bedanken voor zijn verdiensten van de afgelopen jaren." "Het leek voor alle partijen het geschikte moment voor een overstap. We zijn dus tevreden dat we een oplossing hebben gevonden die alle partijen ten goede komt."

Belgische jeugdinternational Olaigbe van Southampton naar Cercle. Cercle Brugge neemt de 20-jarige Kazeem Olaigbe over van Southampton, dat naar de Engelse tweede klasse zakte. De winger tekende een contract van 4 seizoenen. "Dit is een belangrijke stap voor mij", zegt Olaigbe. "Ik wil doelpunten maken, assists geven en impact hebben op het team." De Belgische jeugdinternational is een jeugdproduct van Anderlecht, dat hij in 2019 verliet voor Southampton.



"Dit is een belangrijke stap voor mij", zegt Olaigbe. "Ik wil doelpunten maken, assists geven en impact hebben op het team."



De Belgische jeugdinternational is een jeugdproduct van Anderlecht, dat hij in 2019 verliet voor Southampton.

OHL neemt oude Seraing-bekende Youssef Maziz over van Metz. OHL begon belabberd aan het seizoen met 2 op 15 en kan dus nog wel wat versterking gebruiken. Youssef Maziz, een 25-jarige Frans-Marokkaanse aanvallende middenvelder, is de 10e zomeraanwinst in Leuven. Maziz, die voor 3 jaar tekende, komt over van de Franse eersteklasser Metz. In België kennen we Maziz van het seizoen 2021-2022, die als huurling voor toenmalig eersteklaser Seraing dat seizoen in 37 matchen voor 12 doelpunten en 10 assists zorgde. "Ik speelde een goed seizoen bij Seraing en heb goede herinneringen aan de Jupiler Pro League", vertelt hij in een eerste reactie. "OH Leuven was toen een tegenstander die indruk op me maakte. Ik kies voor OH Leuven omdat ik voelde dat ze me echt wilden. Het is een mooie club en ik kijk er naar uit om snel beslissend te kunnen zijn."



Maziz, die voor 3 jaar tekende, komt over van de Franse eersteklasser Metz. In België kennen we Maziz van het seizoen 2021-2022, die als huurling voor toenmalig eersteklaser Seraing dat seizoen in 37 matchen voor 12 doelpunten en 10 assists zorgde.



"Ik speelde een goed seizoen bij Seraing en heb goede herinneringen aan de Jupiler Pro League", vertelt hij in een eerste reactie. "OH Leuven was toen een tegenstander die indruk op me maakte. Ik kies voor OH Leuven omdat ik voelde dat ze me echt wilden. Het is een mooie club en ik kijk er naar uit om snel beslissend te kunnen zijn."

Kortrijk laat Gueye naar Schotland gaan. De 23-jarige Senegalese spits Pape Habib Gueye is niet langer een speler van Kortrijk. De club maakte zijn overstap naar de Schotse eersteklasser Aberdeen bekend. Gueye kwam in januari 2020 van het Noorse Aalesund in het Guldensporenstadion terecht. Hij kon nooit écht overtuigen. Alle competities samen was hij in 84 matchen goed voor 16 goals en 6 assists.



Gueye kwam in januari 2020 van het Noorse Aalesund in het Guldensporenstadion terecht. Hij kon nooit écht overtuigen. Alle competities samen was hij in 84 matchen goed voor 16 goals en 6 assists.

Eupen haalt met Pantovic aanvallende versterking. KAS Eupen heeft zich versterkt met de Servische aanvallende middenvelder Milos Pantovic. De 27-jarige voormalige jeugdinternational komt over van Bundesligaclub Union Berlin en ondertekende aan de Kehrweg een contract voor twee seizoenen. Een opvallende transfer, want Pantovic heeft bij Bochum en Union toch wat Bundesliga-ervaring op de teller staan. Op de openingsspeeldag tegen Mainz nam hij bij zijn invalbeurt nog een treffer voor zijn rekening. Het jeugdproduct van Bayern speelde in totaal 43 duels in de Duitse hoogste afdeling. Daarin was hij goed voor 6 doelpunten en 3 assists.



Een opvallende transfer, want Pantovic heeft bij Bochum en Union toch wat Bundesliga-ervaring op de teller staan. Op de openingsspeeldag tegen Mainz nam hij bij zijn invalbeurt nog een treffer voor zijn rekening.



Het jeugdproduct van Bayern speelde in totaal 43 duels in de Duitse hoogste afdeling. Daarin was hij goed voor 6 doelpunten en 3 assists.



RWDM lijft Youssouf Koné in. De Malinees Youssouf Koné (28) is de volgende zomerse nieuwkomer bij promovendus RWDM. De linksachter ondertekende een contract voor een jaar in Molenbeek. Hij voetbalde eerder in Frankrijk (Rijsel, Reims en Lyon), in Spanje (Elche) en in Turkije (Hatayspor).



Hij voetbalde eerder in Frankrijk (Rijsel, Reims en Lyon), in Spanje (Elche) en in Turkije (Hatayspor).

Antwerp meldt de huurovereenkomst met de 18-jarige middenvelder Mamane Moustapha Amadou Sabo uit Niger. De tiener kwam in februari naar Europa bij Hammarby. Bij de Zweedse eersteklasser speelde hij vooral in het reserveteam. Bij Antwerp krijgt hij de tijd om zich rustig aan te passen. De Belgische kampioen bedong ook een aankoopoptie.

RWDM neemt Sambu Mansoni over van Seraing. De 27-jarige Belgische rechtsachter tekende een contract voor 2 seizoenen.

Adrien Trebel blijft in Belgie voetballen. Bij Anderlecht was zijn contract afgelopen, Charleroi biedt hem een vangnet aan: Adrien Trebel blijft dus op de Belgische velden voetballen. De Fransman maakt volgens zijn nieuwe club "een keuze van het hart". De 32-jarige middenvelder kent trainer Felice Mazzu nog kortstondig van bij Anderlecht. Daar was Trebel door zijn monstercontract en zijn vele blessures persona non grata geworden.