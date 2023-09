Transfers JPL: Westerlo laat Gouré naar Slovakije gaan, Cercle verhuurt Emilio Kehrer aan Deinze

clock 15:03 15 uur 03. Westerlo laat Gouré naar Slovakije gaan. Westerlo verhuurt de Ivoriaanse aanvaller Fernand Gouré tot het einde van het seizoen aan DAC 1904. Die club staat na zes speeldagen op de vijfde plaats in de Slovaakse competitie. De transfer werd woensdagavond in de laatste uren van de zomermercato afgerond, zo laten de Kemphanen donderdagmiddag weten. De 21-jarige Gouré belandde in 2021 in het Kuipje. Vorig seizoen vertoefde hij op huurbasis bij het Hongaarse Ujpest. Daar scoorde hij 11 keer in 27 matchen. Dit seizoen mocht de aanvaller vier keer invallen in de Jupiler Pro League. . Westerlo laat Gouré naar Slovakije gaan Westerlo verhuurt de Ivoriaanse aanvaller Fernand Gouré tot het einde van het seizoen aan DAC 1904. Die club staat na zes speeldagen op de vijfde plaats in de Slovaakse competitie. De transfer werd woensdagavond in de laatste uren van de zomermercato afgerond, zo laten de Kemphanen donderdagmiddag weten. De 21-jarige Gouré belandde in 2021 in het Kuipje. Vorig seizoen vertoefde hij op huurbasis bij het Hongaarse Ujpest. Daar scoorde hij 11 keer in 27 matchen. Dit seizoen mocht de aanvaller vier keer invallen in de Jupiler Pro League.

15 uur 03. Cercle verhuurt Kehrer aan Deinze. De Duitse aanvaller Emilio Kehrer doet het seizoen uit bij Deinze in de Challenger Pro League. Hij komt op uitleenbasis over van Cercle Brugge, zo bevestigden beide clubs woensdagavond kort voor het sluiten van de zomermercato. De 21-jarige Kehrer werd in de zomer van 2022 door Cercle Brugge weggeplukt bij het tweede elftal van Freiburg. Hij speelde vorig seizoen, ondanks veel blessureleed, 13 wedstrijden voor de A-ploeg (1 goal). Dit seizoen mocht de Duitse U20-international vier keer invallen bij de Vereniging.

12 uur 45. Genk ontbindt contract van Bastien Toma. Bastien Toma maakt niet langer deel uit van KRC Genk. De club heeft het contract van de Zwitserse middenvelder in onderling overleg verbroken. De 24-jarige Toma kwam in 2020 naar Genk, dat hem weghaalde bij Sion. Hij speelde tussen januari en juni 2022 op huurbasis voor Sankt Gallen en werd begin vorig seizoen uitgeleend aan Paços Ferreira. Sinds zijn terugkeer naar Limburg speelde Toma voor Jong Genk. De Zwitser speelde voor het A-team 31 wedstrijden (3 goals) en voor Jong Genk 11 wedstrijden (3 goals).

De 24-jarige Toma kwam in 2020 naar Genk, dat hem weghaalde bij Sion. Hij speelde tussen januari en juni 2022 op huurbasis voor Sankt Gallen en werd begin vorig seizoen uitgeleend aan Paços Ferreira. Sinds zijn terugkeer naar Limburg speelde Toma voor Jong Genk.

De Zwitser speelde voor het A-team 31 wedstrijden (3 goals) en voor Jong Genk 11 wedstrijden (3 goals).

21 uur 04. KV Kortrijk haalt ervaren verdediger . KV Kortrijk kan nog wat ervaring gebruiken en heeft die leemte opgevuld met de 34-jarige Noord-Ier Craig Cathcart. De centrale verdediger speelde jarenlang voor Blackpool en Watford in de Premier League en Championship. De Noord-Ierse international tekent een contract voor één seizoen met een optie op een extra seizoen in het Guldensporenstadion.



De Noord-Ierse international tekent een contract voor één seizoen met een optie op een extra seizoen in het Guldensporenstadion.

21 uur 01. Union leent overbodige Viktor Boone uit. Union heeft een tijdelijke oplossing gevonden voor Viktor Boone. De verdediger wordt voor een seizoen verhuurd aan Lierse Kempenzonen, dat uitkomt in de Challenger Pro League. Er is geen aankoopoptie in de deal opgenomen. De 25-jarige Boone maakte na het seizoen 2021-2022 de overstap van SK Deinze naar Union. Zijn avontuur in het Dudenpark werd er voorlopig echter een om snel te vergeten. In de vorige jaargang speelde hij aan het begin van het seizoen een helft mee op het veld van KV Mechelen, maar verdere minuten in competitieverband bleven uit. Boone mag nu op zoek gaan naar speelminuten op Het Lisp.



19 uur 11. Elias Cobbaut keert terug naar KV Mechelen. KV Mechelen haalt verdediger Elias Cobbaut terug naar de Belgische competitie. De 25-jarige Mechelaar speelde eerder al 14 jaar voor Malinwa en wordt nu voor één seizoen gehuurd van het Italiaanse Parma, mét aankoopoptie. Cobbaut brak in 2016 door bij de A-ploeg van KV Mechelen. Zijn uitstekende seizoen 2017-2018 leverde hem een transfer op naar Anderlecht. Vijf jaar na zijn vertrek keert hij terug Achter de Kazerne. "We zijn met de club mooie stappen voorwaarts aan het zetten en Elias is het volgende puzzelstukje in die plannen", zegt sportief directeur Tim Matthys. "De onderhandelingen waren zeer intens, maar de wil van Elias om terug naar KV te komen en de inspanningen van het bestuur hebben de transfer over de streep getrokken."



Cobbaut brak in 2016 door bij de A-ploeg van KV Mechelen. Zijn uitstekende seizoen 2017-2018 leverde hem een transfer op naar Anderlecht. Vijf jaar na zijn vertrek keert hij terug Achter de Kazerne.



“We zijn met de club mooie stappen voorwaarts aan het zetten en Elias is het volgende puzzelstukje in die plannen", zegt sportief directeur Tim Matthys. "De onderhandelingen waren zeer intens, maar de wil van Elias om terug naar KV te komen en de inspanningen van het bestuur hebben de transfer over de streep getrokken."

17 uur 35. Standard haalt Djenepo terug naar Luik. Standard zit niet stil in de laatste dagen van de zomermercato. Na middenvelder Isaac Hayden haalt het ook Moussa Djenepo weg uit de Premier League. Voor de Malinese flankspeler is het een terugkeer naar een vertrouwd nest. Djenepo begon zijn profcarrière in 2017 bij de Rouches. Sinds 2019 speelde Djenepo bij Southampton, waar hij goed was voor 5 goals en 5 assists in 91 matchen. Nu tekent hij een contract voor drie seizoenen bij Standard. "Iedereen op Sclessin en in België kent de kwaliteiten van Moussa Djenepo. Zijn snelheid, zijn diepgang, zijn onvoorspelbare dribbels en zijn scorend vermogen en het vermogen om te laten scoren zullen bijkomende troeven zijn voor ons offensief compartiment", klinkt het bij Standard.



Sinds 2019 speelde Djenepo bij Southampton, waar hij goed was voor 5 goals en 5 assists in 91 matchen. Nu tekent hij een contract voor drie seizoenen bij Standard.



"Iedereen op Sclessin en in België kent de kwaliteiten van Moussa Djenepo. Zijn snelheid, zijn diepgang, zijn onvoorspelbare dribbels en zijn scorend vermogen en het vermogen om te laten scoren zullen bijkomende troeven zijn voor ons offensief compartiment", klinkt het bij Standard.

12 uur 35. Newcastle-middenvelder Hayden komt Standard helpen. Ook Standard wil deze laatste dagen van de mercato nog kwaliteit bijhalen om uit de onderste regionen weg te komen. Met Isaac Hayden wordt een 28-jarige Engelse middenvelder van Newcasle gehuurd. Hayden was jarenlang een vaste kracht op het middenveld van de Magpies, sinds 2016 kwam hij 171 keer uit voor Newcastle. Vorig seizoen verhuurde Newcastle hem aan Norwich City in de tweede klasse.



Met Isaac Hayden wordt een 28-jarige Engelse middenvelder van Newcasle gehuurd. Hayden was jarenlang een vaste kracht op het middenveld van de Magpies, sinds 2016 kwam hij 171 keer uit voor Newcastle.



Vorig seizoen verhuurde Newcastle hem aan Norwich City in de tweede klasse.

12 uur 29. Kortrijk haalt jonge spits van Nottingham Forest. Rode lantaarn Kortrijk is in nood en rekent op de goals van de Engelse Amerikaan Alexander Mighten. De 21-jarige spits komt over op huurbasis. Het jeugdproduct van Nottingham speelde de voorbije 67 officiële duels voor het A-team, maar werkte deze zomer zijn matchen af bij de beloften. In de heenronde van vorig seizoen werd hij ook uitgeleend aan derdeklasser Sheffield Wednesday. In zijn loopbaan was hij goed voor 14 goals in 93 duels.



In de heenronde van vorig seizoen werd hij ook uitgeleend aan derdeklasser Sheffield Wednesday. In zijn loopbaan was hij goed voor 14 goals in 93 duels.

11 uur 23. Riemer ziet assistent Burchnall weggaan. Anderlecht-coach Brian Riemer is een van zijn assistenten kwijt. Ian Burchnall verlaat de technische staf van paars-wit voor een nieuwe uitdaging bij Premier League-club Wolverhampton Wanderers. De 40-jarige was pas sinds maart van dit jaar aan de slag in het Lotto Park. Bij de Wolves wordt hij een assistent van hoofdcoach Gary O'Neil. Samen moeten ze proberen Wolverhampton in de Premier League te houden. De club opende het nieuwe seizoen de voorbije weken met een 3 op 12.



Bij de Wolves wordt hij een assistent van hoofdcoach Gary O'Neil. Samen moeten ze proberen Wolverhampton in de Premier League te houden. De club opende het nieuwe seizoen de voorbije weken met een 3 op 12.

11 uur 08. 2 aanwinsten voor Genk: nummer 9 van Brighton, rechtsback van RWDM. Tot 6 september mogen JPL-clubs nog transfers doen. Genk maakte vandaag de komst bekend van 2 aanwinsten: aanvaller Andi Zeqiri, een nummer 9, tot 2026 en rechtsachter Zakaria El Ouahdi tot 2027. De 24-jarige Zeqiri komt over van Brighton, dat hem de voorbije 2 seizoenen verhuurde aan Augsburg en Bazel. Bij de laatste club was de 8-voudige Zwitserse international goed voor 18 goals in 50 wedstrijden. Met Bazel speelde hij de halve finales van de Conference League. Dimitri de Condé: "Andi is een beweeglijke aanvaller met veel loopvermogen en een goede positionering in de box. Hij is heel complementair met de jongens die we al lopen hebben." De 21-jarige El Ouahdi werd overgenomen van promovendus RWDM. Hij moet de concurrentie aangaan met Daniel Munoz. Vorig seizoen was de Antwerpse Marokkaan een van de uitblinkers bij RWDM met 7 goals en 5 assists in 25 competitieduels. De Condé over de Marokkaanse U21-international: "Zakaria is alles wat wij zoeken in een moderne flankverdediger." De 2 mogen in Europa voetballen, hun komst was gisteren officieel rond op de dag van de deadline voor de selectie voor de Conference League.



De 24-jarige Zeqiri komt over van Brighton, dat hem de voorbije 2 seizoenen verhuurde aan Augsburg en Bazel. Bij de laatste club was de 8-voudige Zwitserse international goed voor 18 goals in 50 wedstrijden. Met Bazel speelde hij de halve finales van de Conference League.



Dimitri de Condé: "Andi is een beweeglijke aanvaller met veel loopvermogen en een goede positionering in de box. Hij is heel complementair met de jongens die we al lopen hebben."



De 21-jarige El Ouahdi werd overgenomen van promovendus RWDM. Hij moet de concurrentie aangaan met Daniel Munoz. Vorig seizoen was de Antwerpse Marokkaan een van de uitblinkers bij RWDM met 7 goals en 5 assists in 25 competitieduels.



De Condé over de Marokkaanse U21-international: "Zakaria is alles wat wij zoeken in een moderne flankverdediger." De 2 mogen in Europa voetballen, hun komst was gisteren officieel rond op de dag van de deadline voor de selectie voor de Conference League.

clock 05-09-2023 05-09-2023.