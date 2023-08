Transfers JPL: Club Brugge haalt Jackers bij OHL als doublure voor Mignolet

clock 11:04

11 uur 04. Club Brugge vindt met Nordin Jackers doublure voor Mignolet. Club Brugge heeft weer drie doelmannen voor het komende seizoen. Na de zware knieblessure van Engelsman Joe Bursik (23), in januari gehaald bij Stoke City, en door het vertrek van Senne Lammens naar Antwerp was er een leemte achter Simon Mingolet. Die vulde Club met Nordin Jackers. De 25-jarige wordt voor een jaar gehuurd van OHL. Jackers moet de doublure worden van Mignolet. Samen met de 22-jarige Nick Shinton die het doelmannentrio weer compleet. Jackers speelde bij de Belgische jeugdelftallen en is een product van de Genkse keepersschool. In het seizoen 2021-2022 was hij aanvoerder van SK Beveren in de Challenger Pro League, waarna hij de overstap naar Leuven maakte. Vorig seizoen speelde hij geen minuut bij OHL, wel vaste waarde Valentin Cojocaru uit Roemenië. .