Transfers JPL: Anderlecht leent Ishaq Abdulrazak uit aan Zweedse Häcken

clock 14:22 14 uur 22. Anderlecht leent Ishaq Abdulrazak uit aan Zweedse BK Häcken. RSC Anderlecht leent Ishaq Abdulrazak voor een seizoen uit aan het Zweedse BK Häcken. De 21-jarige Nigeriaan kwam vorige zomer over van het Zweedse Norrköping. Hij speelde afgelopen seizoen zes wedstrijden voor het eerste elftal van de Brusselaars en achttien wedstrijden voor de RSCA Futures, die uitkomen in de Challenger Pro League (tweede klasse). Bij BK Häcken, de huidige runner-up in de Zweedse eerste klasse, gaat de middenvelder op zoek naar speelminuten. . Anderlecht leent Ishaq Abdulrazak uit aan Zweedse BK Häcken RSC Anderlecht leent Ishaq Abdulrazak voor een seizoen uit aan het Zweedse BK Häcken. De 21-jarige Nigeriaan kwam vorige zomer over van het Zweedse Norrköping. Hij speelde afgelopen seizoen zes wedstrijden voor het eerste elftal van de Brusselaars en achttien wedstrijden voor de RSCA Futures, die uitkomen in de Challenger Pro League (tweede klasse). Bij BK Häcken, de huidige runner-up in de Zweedse eerste klasse, gaat de middenvelder op zoek naar speelminuten.

clock 14:21 14 uur 21.

clock 05-08-2023 05-08-2023.

clock 11:27 11 uur 27. Genk leent Deense verdediger Carstensen uit naar Keulen. De Deen Rasmus Carstensen gaat volgend seizoen op huurbasis aan de slag in de Bundesliga bij Keulen. De 22-jarige verdediger kwam vorige zomer in Genk terecht, dat hem wegplukte bij Silkeborg IF in zijn thuisland. Carstensen kon niet doorbreken, hij speelde 4 duels in de Jupiler Pro League en 9 in de Challenger Pro League. Bij Keulen gaat de rechtervleugelverdediger op zoek naar speelminuten. . Genk leent Deense verdediger Carstensen uit naar Keulen De Deen Rasmus Carstensen gaat volgend seizoen op huurbasis aan de slag in de Bundesliga bij Keulen. De 22-jarige verdediger kwam vorige zomer in Genk terecht, dat hem wegplukte bij Silkeborg IF in zijn thuisland.



Carstensen kon niet doorbreken, hij speelde 4 duels in de Jupiler Pro League en 9 in de Challenger Pro League. Bij Keulen gaat de rechtervleugelverdediger op zoek naar speelminuten.



clock 11:27 11 uur 27.

clock 04-08-2023 04-08-2023.

clock 18:01 18 uur 01. RWDM haalt bij Botafogo nieuwe huurling. RWDM heeft nogmaals gebruik gemaakt van het netwerk van eigenaar John Textor. De Brusselse club huurt dit seizoen de Ecuadoriaanse verdediger Luis Segovia. Segovia heeft veel ervaring in Zuid-Amerika, al startte hij vorig seizoen bij Botafogo slechts 1 wedstrijd in de basis. Coach Claudio Caçapa kondigde de transfer al met veel trots aan op de persconferentie na het 0-4-verlies tegen Genk zaterdag: "Ik heb al de kans gehad om met hem te werken. Hij is een uitstekende speler met een zeer goede linkervoet." Segovia gaf zelf ook al een korte reactie op de clubsite: "Ik voel me goed en sluit aan bij een geweldige groep. Het is een mooie kans om te laten zien wat ik in mijn mars heb. Ik hoop alvast om hier zoveel mogelijk wedstrijden te winnen." . RWDM haalt bij Botafogo nieuwe huurling RWDM heeft nogmaals gebruik gemaakt van het netwerk van eigenaar John Textor.



De Brusselse club huurt dit seizoen de Ecuadoriaanse verdediger Luis Segovia. Segovia heeft veel ervaring in Zuid-Amerika, al startte hij vorig seizoen bij Botafogo slechts 1 wedstrijd in de basis.



Coach Claudio Caçapa kondigde de transfer al met veel trots aan op de persconferentie na het 0-4-verlies tegen Genk zaterdag: "Ik heb al de kans gehad om met hem te werken. Hij is een uitstekende speler met een zeer goede linkervoet."



Segovia gaf zelf ook al een korte reactie op de clubsite: "Ik voel me goed en sluit aan bij een geweldige groep. Het is een mooie kans om te laten zien wat ik in mijn mars heb. Ik hoop alvast om hier zoveel mogelijk wedstrijden te winnen."

clock 18:01 18 uur 01.

clock 16:45 16 uur 45. Kortrijk huurt spits Isaak Davies van Cardiff City. KV Kortrijk heeft zijn 4e inkomende zomeraanwinst voorgesteld. De 14e van vorig seizoen huurt de 21-jarige spits Isaak Davies voor een seizoen van Cardiff City. Davies maakte in 2021 zijn debuut voor Cardiff in de Engelse tweede klasse en speelde sindsdien 46 wedstrijden. Daarin scoorde hij 6 keer en wist hij ook 3 assists te geven. Davies kwam ook al 5 keer uit voor de U-21 van Wales. Kortrijk blijft zo leenspelers aantrekken, nadat het eerder Martin Wasinski en Lynnt Audoor op huurbasis binnenhaalde. Alleen Raul Oprut werd al definitef aangetrokken. . Kortrijk huurt spits Isaak Davies van Cardiff City KV Kortrijk heeft zijn 4e inkomende zomeraanwinst voorgesteld. De 14e van vorig seizoen huurt de 21-jarige spits Isaak Davies voor een seizoen van Cardiff City.



Davies maakte in 2021 zijn debuut voor Cardiff in de Engelse tweede klasse en speelde sindsdien 46 wedstrijden. Daarin scoorde hij 6 keer en wist hij ook 3 assists te geven. Davies kwam ook al 5 keer uit voor de U-21 van Wales.



Kortrijk blijft zo leenspelers aantrekken, nadat het eerder Martin Wasinski en Lynnt Audoor op huurbasis binnenhaalde. Alleen Raul Oprut werd al definitef aangetrokken.

clock 16:44 16 uur 44.

clock 12:13 12 uur 13. Gent leent Giorgi Tsjakvetadze opnieuw uit . Giorgi Tsjakvetadze (23) wordt door KAA Gent voor een derde keer uitgeleend. De Georgiër zal dit seizoen uitkomen voor Watford in de Engelse tweede klasse. Tsjakvetadze kwam in de zomer van 2017 aan in Gent en leek een groot talent. De aanvallende middenvelder kon echter nooit volledig overtuigen en raakte alsmaar meer op het achterplan. In januari 2022 werd hij voor het eerst uitgeleend, een half jaar aan Hamburg. Vorig seizoen spendeerde hij op huurbasis bij Slovan Bratislava. Tsjakvetadze gaat nu zijn laatste contractjaar in en zal dat dus bij Watford doorbrengen. In Engeland vindt hij Samuel Kalu terug. De Nigeriaan en Tsjakvetadze waren 1 seizoen ploegmaats in Gent, alvorens Kalu vertrok naar Bordeaux. Bij Watford staat ook nog oude bekende Wesley Hoedt onder contract. . Gent leent Giorgi Tsjakvetadze opnieuw uit Giorgi Tsjakvetadze (23) wordt door KAA Gent voor een derde keer uitgeleend. De Georgiër zal dit seizoen uitkomen voor Watford in de Engelse tweede klasse.



Tsjakvetadze kwam in de zomer van 2017 aan in Gent en leek een groot talent. De aanvallende middenvelder kon echter nooit volledig overtuigen en raakte alsmaar meer op het achterplan.



In januari 2022 werd hij voor het eerst uitgeleend, een half jaar aan Hamburg. Vorig seizoen spendeerde hij op huurbasis bij Slovan Bratislava. Tsjakvetadze gaat nu zijn laatste contractjaar in en zal dat dus bij Watford doorbrengen.



In Engeland vindt hij Samuel Kalu terug. De Nigeriaan en Tsjakvetadze waren 1 seizoen ploegmaats in Gent, alvorens Kalu vertrok naar Bordeaux. Bij Watford staat ook nog oude bekende Wesley Hoedt onder contract.

clock 12:13 12 uur 13.

clock 02-08-2023 02-08-2023.

clock 19:00 19 uur . Jupiler Pro League Club Brugge haalt oude bekende van Deila naar Jan Breydel: Philip Zinckernagel nieuwste aanwinst

clock 11:04 11 uur 04. Club Brugge vindt met Nordin Jackers doublure voor Mignolet. Club Brugge heeft weer drie doelmannen voor het komende seizoen. Na de zware knieblessure van Engelsman Joe Bursik (23), in januari gehaald bij Stoke City, en door het vertrek van Senne Lammens naar Antwerp was er een leemte achter Simon Mingolet. Die vulde Club met Nordin Jackers. De 25-jarige wordt voor een jaar gehuurd van OHL. Jackers moet de doublure worden van Mignolet. Samen met de 22-jarige Nick Shinton die het doelmannentrio weer compleet. Jackers speelde bij de Belgische jeugdelftallen en is een product van de Genkse keepersschool. In het seizoen 2021-2022 was hij aanvoerder van SK Beveren in de Challenger Pro League, waarna hij de overstap naar Leuven maakte. Vorig seizoen speelde hij geen minuut bij OHL, wel vaste waarde Valentin Cojocaru uit Roemenië. . Club Brugge vindt met Nordin Jackers doublure voor Mignolet Club Brugge heeft weer drie doelmannen voor het komende seizoen. Na de zware knieblessure van Engelsman Joe Bursik (23), in januari gehaald bij Stoke City, en door het vertrek van Senne Lammens naar Antwerp was er een leemte achter Simon Mingolet.



Die vulde Club met Nordin Jackers. De 25-jarige wordt voor een jaar gehuurd van OHL. Jackers moet de doublure worden van Mignolet.



Samen met de 22-jarige Nick Shinton die het doelmannentrio weer compleet.



Jackers speelde bij de Belgische jeugdelftallen en is een product van de Genkse keepersschool. In het seizoen 2021-2022 was hij aanvoerder van SK Beveren in de Challenger Pro League, waarna hij de overstap naar Leuven maakte.



Vorig seizoen speelde hij geen minuut bij OHL, wel vaste waarde Valentin Cojocaru uit Roemenië.









clock 11:03 11 uur 03.