Transfers binnenland: Lommel-middenvelder Vinicius Souza wordt vervanger van Sander Berge bij Sheffield

Vinicius Souza van Lommel naar Sheffield. Lommel laat Vinicius Souza naar Sheffield United vertrekken. De 24-jarige Braziliaan kwam in 2020 voor 2,5 miljoen over van de Braziliaanse topclub Flamengo, waarna KV Mechelen hem een seizoen later van Lommel huurde. Bij Malinwa ontpopte de sterke middenvelder zich al snel tot een vaste waarde. Hij kwam er uiteindelijk tot 35 officiële duels, waarin hij twee keer scoorde en één assist gaf.



Daarna versierde hij opnieuw een huurtransfer, deze keer naar Espanyol. Ook daar was de Braziliaan een onbetwiste basisspeler en kwam hij dit seizoen 37 keer in actie. Uiteindelijk speelde Souza maar negentien wedstrijden in het Soevereinstadion. Naar verluidt zou de Engelse promovendus twaalf miljoen euro betalen voor de Braziliaanse middenvelder. Hij wordt er de vervanger van ex-Genkie Sander Berge, die eerder woensdag naar het Burnley van Vincent Kompany trok.

STVV neemt afscheid van Oekraïense aanvaller Filippov. Na een verblijf van drie jaar neemt STVV afscheid van Oleksandr Filippov. Het contract met de 30-jarige Oekraïense aanvaller werd in onderling overleg ontbonden.



In de zomer van 2020 nam STVV de spits over van de Oekraïense club Desna. Doorbreken op Stayen lukte echter niet. In 3 jaar kwam Filippov slechts tot 16 duels.



Vorig seizoen werd hij al een tijdje uitgeleend aan de Letse club Riga, nu keert hij terug naar zijn vaderland.

Jorne Spileers verlengt bij Club Brugge. Jorne Spileers heeft zijn contract verlengd bij Club Brugge tot 2026. De 18-jarige Spileers doorliep alle jeugdreeksen van Club Brugge en debuteerde twee jaar geleden bij Club NXT. Afgelopen seizoen was de jonge verdediger een vaste basispion bij de tweede ploeg van Club Brugge en debuteerde hij ook al in het eerste elftal onder Carl Hoefkens.



Begin maart werd Spileers definitief opgepikt in het A-elftal. Sindsdien was de centrale verdediger meestal een zekerheid in het elftal van blauw-zwart en verscheen hij dit seizoen zowel in de competitie als in de tweede voorronde van de Conference League aan de aftrap.



OHL neemt afscheid van Malinov. Kristiyan Malinov is niet langer speler van OH Leuven. Het contract van de Bulgaarse middenvelder werd in onderling overleg ontbonden.

De 29-jarige Malinov maakte midden 2020 de overstap van CSKA Sofia in zijn thuisland en was in totaal drie seizoenen aan de slag aan Den Dreef. Hij kwam in totaal 70 keer in actie voor OHL en lukte twee treffers. In 2023 verloor hij zijn basisplaats in het team van Marc Brys. Zijn laatste speelminuten dateerden al van 10 maart tegen Charleroi, toen hij in de slotfase mocht invallen.

KAA Gent haalt Fadiga om defensie te versterken. In juli 2010 verliet hij de jeugd van KAA Gent, 13 zomers later landt Noah Fadiga opnieuw in het oude nest. De 23-jarige rechtsachter zat zonder contract na zijn Franse avontuur bij Brest. Daarvoor speelde de Senegalese Belg zijn voetbal bij Heracles, Club NXT, Volendam en de jeugd van Anderlecht.

Bij Brest kwam Fadiga 21 keer in actie in de Franse hoogste klasse, waarvan 16 keer als basisspeler. Aan het einde van het seizoen werd bij medische tests een onregelmatigheid vastgesteld in zijn hartslag. Na uitgebreide onderzoeken kreeg Noah groen licht om zijn carrière zonder enig risico voor te zetten. De Franse voetbalbond hanteert echter een “zero tolerance”, waardoor Noah een vrije speler werd.

"KAA Gent is blij om Fadiga nu een nieuwe uitdaging te kunnen bieden", klinkt het op de clubwebsite. "Zijn naam doet uiteraard een belletje rinkelen. Noah is de zoon van Khalilou Fadiga, die in het seizoen 2007-2008 ook voor KAA Gent speelde. Zo vader, zo zoon dus!"

Fadiga tekende een contract voor drie seizoenen bij Gent.

Standard huurt spits Wilfried Kanga van Hertha Berlijn. De Ivoriaanse spits Wilfried Kanga mag dit seizoen doelpunten maken in de kleuren van Standard. De Rouches nemen de grote aanvaller, die 2 caps telt voor de Ivoriaanse nationale ploeg, voor een seizoen over van het Duitse Hertha Berlijn.



"Wilfried is een grote, sterke en snelle aanvaller die ons extra opties zal geven in aanvallend opzicht. Zijn ervaring en positieve agressiviteit zullen extra troeven zijn voor het team", liet sportief directeur Fergal Harkin weten.



De in Frankrijk geboren Kanga is een jeugproduct van PSG. Bij de Parijzenaars kreeg hij nooit een kans. Kanga verliet de Parijse jeugdacademie in 2019 voor Angers, waar hij zijn debuut in de Ligue 1 maakte. Nadien kwam hij nog uit voor BSC Young Boys (2021-2022), alvorens hij vorige zomer naar Hertha vertrok.

Na een jaar neemt Genk al opnieuw afscheid van zijn middenvelder Nicolas Castro. De Argentijn vertrekt naar het Spaanse Elche.

STVV huurt Japanse doelman. STVV neemt de Japanse doelman Zion Suzuki op huurbasis (met aankoopoptie) over van Urawa Red Diamonds. De twintigjarige Suzuki, die invaller was bij zijn team uit de J1 League, wordt door de Truienaars omschreven als "een atletische doelman met veel groeipotentieel".



De doelman (1m90, 91kg) werd geboren in het Amerikaanse Arkansas, als zoon van een Ghanese vader en een Japanse moeder. Vorig jaar verzamelde hij een eerste cap voor de Japanse nationale ploeg. Hij werd volgens STVV ook geciteerd bij Manchester United.



"Ik ben klaar om alles te geven voor STVV. Ik besef dat dit een club is met een rijke historie en kijk enorm uit naar het jubileumseizoen. Samen met onze vurige supporters en de ploegmaats wil ik er een onvergetelijk seizoen van maken", zegt Suzuki, die in Sint-Truiden de concurrentie aangaat met zijn landgenoot Daniel Schmidt.

Anderlecht leent Ishaq Abdulrazak uit aan Zweedse BK Häcken. RSC Anderlecht leent Ishaq Abdulrazak voor een seizoen uit aan het Zweedse BK Häcken. De 21-jarige Nigeriaan kwam vorige zomer over van het Zweedse Norrköping. Hij speelde afgelopen seizoen zes wedstrijden voor het eerste elftal van de Brusselaars en achttien wedstrijden voor de RSCA Futures, die uitkomen in de Challenger Pro League (tweede klasse). Bij BK Häcken, de huidige runner-up in de Zweedse eerste klasse, gaat de middenvelder op zoek naar speelminuten.

Genk leent Deense verdediger Carstensen uit naar Keulen. De Deen Rasmus Carstensen gaat volgend seizoen op huurbasis aan de slag in de Bundesliga bij Keulen. De 22-jarige verdediger kwam vorige zomer in Genk terecht, dat hem wegplukte bij Silkeborg IF in zijn thuisland.



Carstensen kon niet doorbreken, hij speelde 4 duels in de Jupiler Pro League en 9 in de Challenger Pro League. Bij Keulen gaat de rechtervleugelverdediger op zoek naar speelminuten.



RWDM haalt bij Botafogo nieuwe huurling. RWDM heeft nogmaals gebruik gemaakt van het netwerk van eigenaar John Textor.



De Brusselse club huurt dit seizoen de Ecuadoriaanse verdediger Luis Segovia. Segovia heeft veel ervaring in Zuid-Amerika, al startte hij vorig seizoen bij Botafogo slechts 1 wedstrijd in de basis.



Coach Claudio Caçapa kondigde de transfer al met veel trots aan op de persconferentie na het 0-4-verlies tegen Genk zaterdag: "Ik heb al de kans gehad om met hem te werken. Hij is een uitstekende speler met een zeer goede linkervoet."



Segovia gaf zelf ook al een korte reactie op de clubsite: "Ik voel me goed en sluit aan bij een geweldige groep. Het is een mooie kans om te laten zien wat ik in mijn mars heb. Ik hoop alvast om hier zoveel mogelijk wedstrijden te winnen."

Kortrijk huurt spits Isaak Davies van Cardiff City. KV Kortrijk heeft zijn 4e inkomende zomeraanwinst voorgesteld. De 14e van vorig seizoen huurt de 21-jarige spits Isaak Davies voor een seizoen van Cardiff City.



Davies maakte in 2021 zijn debuut voor Cardiff in de Engelse tweede klasse en speelde sindsdien 46 wedstrijden. Daarin scoorde hij 6 keer en wist hij ook 3 assists te geven. Davies kwam ook al 5 keer uit voor de U-21 van Wales.



Kortrijk blijft zo leenspelers aantrekken, nadat het eerder Martin Wasinski en Lynnt Audoor op huurbasis binnenhaalde. Alleen Raul Oprut werd al definitef aangetrokken.