Transfer Jupiler Pro League: RWDM pikt Belgische rechtsachter bij Seraing op

clock 21:16 RWDM neemt Sambu Mansoni over van Seraing. De 27-jarige Belgische rechtsachter tekende een contract voor 2 seizoenen. 21 uur 16. RWDM neemt Sambu Mansoni over van Seraing. De 27-jarige Belgische rechtsachter tekende een contract voor 2 seizoenen.

clock 19:11 19 uur 11. Adrien Trebel blijft in Belgie voetballen. Bij Anderlecht was zijn contract afgelopen, Charleroi biedt hem een vangnet aan: Adrien Trebel blijft dus op de Belgische velden voetballen. De Fransman maakt volgens zijn nieuwe club "een keuze van het hart". De 32-jarige middenvelder kent trainer Felice Mazzu nog kortstondig van bij Anderlecht. Daar was Trebel door zijn monstercontract en zijn vele blessures persona non grata geworden. . Adrien Trebel blijft in Belgie voetballen Bij Anderlecht was zijn contract afgelopen, Charleroi biedt hem een vangnet aan: Adrien Trebel blijft dus op de Belgische velden voetballen. De Fransman maakt volgens zijn nieuwe club "een keuze van het hart". De 32-jarige middenvelder kent trainer Felice Mazzu nog kortstondig van bij Anderlecht. Daar was Trebel door zijn monstercontract en zijn vele blessures persona non grata geworden.

clock 17:34 17 uur 34. Ajax plukt Avila weg bij Antwerp. Net voor zijn cruciale tweeluik tegen AEK Athene moet Antwerp Gaston Avila laten gaan. De 21-jarige Argentijn verlaat de Bosuil voor Amsterdam. Hij tekende voor 5 jaar bij Ajax. De Nederlanders betalen 12,5 miljoen euro, zo bevestigen ze zelf. "Dat bedrag kan door variabelen oplopen tot maximaal 14,4 miljoen euro", klinkt het nog. Avila speelde uiteindelijk slechts één seizoen bij de Belgische kampioen. Hij kwam over van Boca Juniors in zijn thuisland. In zijn eerste jaar bij Stamnummer 1 trad hij 22 keer aan in competitieverband en legde hij mee de hand aan een historische dubbel. . Ajax plukt Avila weg bij Antwerp Net voor zijn cruciale tweeluik tegen AEK Athene moet Antwerp Gaston Avila laten gaan. De 21-jarige Argentijn verlaat de Bosuil voor Amsterdam. Hij tekende voor 5 jaar bij Ajax. De Nederlanders betalen 12,5 miljoen euro, zo bevestigen ze zelf. "Dat bedrag kan door variabelen oplopen tot maximaal 14,4 miljoen euro", klinkt het nog. Avila speelde uiteindelijk slechts één seizoen bij de Belgische kampioen. Hij kwam over van Boca Juniors in zijn thuisland. In zijn eerste jaar bij Stamnummer 1 trad hij 22 keer aan in competitieverband en legde hij mee de hand aan een historische dubbel.

clock 11:42 11 uur 42. Club Brugge stalt Cisse Sandra bij Excelsior in Eredivisie. Cisse Sandra (19) speelt de rest van het seizoen op uitleenbasis bij de Nederlandse eersteklasser Excelsior. De middenvelder wil in Rotterdam veel minuten maken om zichzelf te ontwikkelen. Sandra zit sinds de winter van 2021 bij de Brugse A-kern. Hij telt 25 officiële duels, goed voor 2 goals. Hij speelde ook in de Champions League. De concurrentie bij Club is echter groot en daarom deze uitleenbeurt. Sandra woonde zaterdag de thuiswedstrijd tegen Ajax (2-2) bij. "Ik heb daar een heel positief gevoel aan overgehouden", zei hij op de website van de Nederlandse eersteklasser. "Ik zag veel kwaliteit, toch tegen een tegenstander als Ajax. Mooi dat ze het resultaat hebben vastgehouden, al werd het naar het einde toe fysiek iets lastiger. Ik was ook blij met de sfeer die in het stadion hing. Echt een gezellige en familiare sfeer. Ik kijk ernaar uit om hier zelf te spelen." "Na de gesprekken die ik heb gevoerd, voelde ik me direct heel goed hier. De trainer vertelde over de speelstijl. Ze vinden mij daar goed bij passen en daardoor was ik snel overtuigd. De wedstrijd tegen Ajax versterkte het goede gevoel over de club. Gevoel is voor mij belangrijk." Excelsior staat na twee speeldagen in de Eredivisie op de zesde plaats met vier punten. . Club Brugge stalt Cisse Sandra bij Excelsior in Eredivisie Cisse Sandra (19) speelt de rest van het seizoen op uitleenbasis bij de Nederlandse eersteklasser Excelsior. De middenvelder wil in Rotterdam veel minuten maken om zichzelf te ontwikkelen.



clock 19:31 19 uur 31. KVM legt Duitser Patrick Pflücke vast. Patrick Pflücke heeft een contract voor drie jaar ondertekend bij KV Mechelen. De 26-jarige Duitser ruilt het Zwitserse FC Servette, dat Genk uitschakelde in de voorrondes van de Champions League, in voor een avontuur in Mechelen. Pflücke is linksvoetig en speelde in het verleden op zowat alle offensieve posities. Bij FC Servette (2022-2023) en het Nederlandse Roda JC (2020-2022) was hij in 122 wedstrijden goed voor 37 doelpunten en 26 assists. Van 2017 tot 2018 speelde hij voor de B-ploeg van Borussia Dortmund. . KVM legt Duitser Patrick Pflücke vast Patrick Pflücke heeft een contract voor drie jaar ondertekend bij KV Mechelen. De 26-jarige Duitser ruilt het Zwitserse FC Servette, dat Genk uitschakelde in de voorrondes van de Champions League, in voor een avontuur in Mechelen. Pflücke is linksvoetig en speelde in het verleden op zowat alle offensieve posities. Bij FC Servette (2022-2023) en het Nederlandse Roda JC (2020-2022) was hij in 122 wedstrijden goed voor 37 doelpunten en 26 assists. Van 2017 tot 2018 speelde hij voor de B-ploeg van Borussia Dortmund.

clock 19:05 19 uur 05. Standard ziet Jacob Barrett Laursen vertrekken . Standard heeft afscheid genomen van Jacob Barrett Laursen. De Deense linksback verlaat Sclessin en gaat aan de slag bij de Zweedse kampioen BK Häcken. De 28-jarige Laursen werd een jaar geleden opgehaald bij het Duitse Arminia Bielefeld. Sindsdien trad hij 26 keer aan namens de Luikenaars. . Standard ziet Jacob Barrett Laursen vertrekken Standard heeft afscheid genomen van Jacob Barrett Laursen. De Deense linksback verlaat Sclessin en gaat aan de slag bij de Zweedse kampioen BK Häcken. De 28-jarige Laursen werd een jaar geleden opgehaald bij het Duitse Arminia Bielefeld. Sindsdien trad hij 26 keer aan namens de Luikenaars.

clock 16:19 16 uur 19. Tobe Leysen (21) trekt naar OHL. Tobe Leysen (21) heeft een akkoord bereikt met OH Leuven. De beloftevolle keeper tekent voor vier seizoenen bij de ploeg van Marc Brys. Hij speelde in totaal vier wedstrijden voor de hoofdmacht van Genk, maar kwam vorig seizoen vooral uit voor Jong Genk in 1B. Hij was jeugdinternational bij de U16 tot en met de U18. . Tobe Leysen (21) trekt naar OHL Tobe Leysen (21) heeft een akkoord bereikt met OH Leuven. De beloftevolle keeper tekent voor vier seizoenen bij de ploeg van Marc Brys. Hij speelde in totaal vier wedstrijden voor de hoofdmacht van Genk, maar kwam vorig seizoen vooral uit voor Jong Genk in 1B. Hij was jeugdinternational bij de U16 tot en met de U18.

clock 18:27 18 uur 27. Union heeft nieuwe spits Amoura beet. Union bouwt verder aan zijn nieuwe ploeg. Algerijnse spits Mohamed Amoura tekent een contract bij de Brusselaars tot 2027 met een optie op een extra seizoen. De 23-jarige Amoura begon zijn carrière bij ES Sétif in Algerije, waar hij 18 goals scoorde en 8 assists gaf in 45 wedstrijden. In de zomer van 2021 tekende Amoura in Zwitserland bij FC Lugano, waarmee hij in hetzelfde seizoen de Zwitserse beker won. Amoura nam ook deel aan 14 selecties met het nationale team, waarin hij 4 keer scoorde. "You will love the speed", klinkt het op de sociale mediakanalen van Union over de nieuwe snelle spits. . Union heeft nieuwe spits Amoura beet Union bouwt verder aan zijn nieuwe ploeg. Algerijnse spits Mohamed Amoura tekent een contract bij de Brusselaars tot 2027 met een optie op een extra seizoen.

clock 16:28 16 uur 28. Israëlische middenvelder Gandelman voor AA Gent. AA Gent heeft een van de revelaties van het voorbije EK voor beloften binnengehaald. Omri Gandelman haalde met Israël de halve finales, onder meer dankzij de winning goal van de aanvoerder in de groepsfase tegen Tsjechië. In het gewone leven speelde de 23-jarige Gandelman voor Maccabi Netanya, waarvoor hij 11 keer scoorde in 110 wedstrijden. Volgens Gent zijn de sterkste troeven van hun nieuwe middenvelder loopvermogen en kopbalsterkte. . Israëlische middenvelder Gandelman voor AA Gent AA Gent heeft een van de revelaties van het voorbije EK voor beloften binnengehaald. Omri Gandelman haalde met Israël de halve finales, onder meer dankzij de winning goal van de aanvoerder in de groepsfase tegen Tsjechië.



clock 16:27 16 uur 27. Omri is 24/7 bezig met voetbal. Hij is een leider en een winnaar. Hij geeft graag vertrouwen aan zijn ploegmaats. Shmuel Gandelman, vader van Omri. Omri is 24/7 bezig met voetbal. Hij is een leider en een winnaar. Hij geeft graag vertrouwen aan zijn ploegmaats. Shmuel Gandelman, vader van Omri

clock 16:20 16 uur 20. Kortrijk neemt Malinov over van OH Leuven. Kristian Malinov is de 8e aanwinst van KV Kortrijk deze zomer. De Bulgaarse verdedigende middenvelder speelde 70 matchen voor OH Leuven en kwam ook 30 keer uit voor zijn nationale ploeg. Hij tekende een contract tot juni 2025. . Kortrijk neemt Malinov over van OH Leuven Kristian Malinov is de 8e aanwinst van KV Kortrijk deze zomer. De Bulgaarse verdedigende middenvelder speelde 70 matchen voor OH Leuven en kwam ook 30 keer uit voor zijn nationale ploeg. Hij tekende een contract tot juni 2025.

clock 12:02 12 uur 02. KV Kortrijk shopt in Challenger Pro League. KV Kortrijk heeft wat oude bekenden een herkansing gegeven in de hoogste klasse. Gisteren haalde het Abdoulaye Sissako al weg bij Zulte Waregem. De 25-jarige defensieve middenvelder tekende tot juni 2027. Vandaag plukte het ook Thierry Ambrose weg bij KV Oostende. De 26-jarige spits, die zijn opleiding kreeg bij Manchester City, tekende ook tot juni 2027. Hij was de afgelopen twee seizoenen goed voor 15 goals en 7 assists. . KV Kortrijk shopt in Challenger Pro League KV Kortrijk heeft wat oude bekenden een herkansing gegeven in de hoogste klasse. Gisteren haalde het Abdoulaye Sissako al weg bij Zulte Waregem. De 25-jarige defensieve middenvelder tekende tot juni 2027.



clock 21:49 21 uur 49. Westerlo werft Costa Ricaanse winger Josimar Alcocer aan. Westerlo heeft de Costa Ricaanse winger Josimar Alcocer aan zijn selectie toegevoegd. Hij komt over van LD Alajuelense in eigen land. De 19-jarige Alcocer plaatste zijn handtekening onder een vijfjarige verbintenis in Het Kuipje. In maart vierde Alcocer zijn eerste van zeven interlands bij de nationale ploeg. Hij werkte met zijn natie recent de Gold Cup af. Costa Rica moest in de kwartfinales de duimen legen voor latere eindwinnaar Mexico. Alcocer speelde in die ontmoeting ruim 80 minuten mee. . Westerlo werft Costa Ricaanse winger Josimar Alcocer aan Westerlo heeft de Costa Ricaanse winger Josimar Alcocer aan zijn selectie toegevoegd. Hij komt over van LD Alajuelense in eigen land. De 19-jarige Alcocer plaatste zijn handtekening onder een vijfjarige verbintenis in Het Kuipje.

