Transfer Jupiler Pro League: AA Gent trekt aanvoerder van de Israëlische beloften aan

clock 16:28 16 uur 28. Israëlische middenvelder Gandelman voor AA Gent. AA Gent heeft een van de revelaties van het voorbije EK voor beloften binnengehaald. Omri Gandelman haalde met Israël de halve finales, onder meer dankzij de winning goal van de aanvoerder in de groepsfase tegen Tsjechië. In het gewone leven speelde de 23-jarige Gandelman voor Maccabi Netanya, waarvoor hij 11 keer scoorde in 110 wedstrijden. Volgens Gent zijn de sterkste troeven van hun nieuwe middenvelder loopvermogen en kopbalsterkte.



In het gewone leven speelde de 23-jarige Gandelman voor Maccabi Netanya, waarvoor hij 11 keer scoorde in 110 wedstrijden.



Volgens Gent zijn de sterkste troeven van hun nieuwe middenvelder loopvermogen en kopbalsterkte.

clock 16:27 16 uur 27. Omri is 24/7 bezig met voetbal. Hij is een leider en een winnaar. Hij geeft graag vertrouwen aan zijn ploegmaats. Shmuel Gandelman, vader van Omri.

clock 16:20 16 uur 20. Kortrijk neemt Malinov over van OH Leuven. Kristian Malinov is de 8e aanwinst van KV Kortrijk deze zomer. De Bulgaarse verdedigende middenvelder speelde 70 matchen voor OH Leuven en kwam ook 30 keer uit voor zijn nationale ploeg. Hij tekende een contract tot juni 2025.

clock 12:02 12 uur 02. KV Kortrijk shopt in Challenger Pro League. KV Kortrijk heeft wat oude bekenden een herkansing gegeven in de hoogste klasse. Gisteren haalde het Abdoulaye Sissako al weg bij Zulte Waregem. De 25-jarige defensieve middenvelder tekende tot juni 2027.



Vandaag plukte het ook Thierry Ambrose weg bij KV Oostende. De 26-jarige spits, die zijn opleiding kreeg bij Manchester City, tekende ook tot juni 2027. Hij was de afgelopen twee seizoenen goed voor 15 goals en 7 assists.

clock 21:49 21 uur 49. Westerlo werft Costa Ricaanse winger Josimar Alcocer aan. Westerlo heeft de Costa Ricaanse winger Josimar Alcocer aan zijn selectie toegevoegd. Hij komt over van LD Alajuelense in eigen land. De 19-jarige Alcocer plaatste zijn handtekening onder een vijfjarige verbintenis in Het Kuipje. In maart vierde Alcocer zijn eerste van zeven interlands bij de nationale ploeg. Hij werkte met zijn natie recent de Gold Cup af. Costa Rica moest in de kwartfinales de duimen legen voor latere eindwinnaar Mexico. Alcocer speelde in die ontmoeting ruim 80 minuten mee.

In maart vierde Alcocer zijn eerste van zeven interlands bij de nationale ploeg. Hij werkte met zijn natie recent de Gold Cup af. Costa Rica moest in de kwartfinales de duimen legen voor latere eindwinnaar Mexico. Alcocer speelde in die ontmoeting ruim 80 minuten mee.



clock 21:41 21 uur 41. OHL haalt neef van Haaland . OH Leuven heeft zijn gewenste aanvallende versterking beet. De Noorse spits Jonatan Braut Brunes moet de volgende drie jaar voor doelpunten gaan zorgen aan Den Dreef. De 23-jarige Braut Brunes is een neef Erling Braut Haaland, de doelpuntenmachine van Manchester City. Hij komt over van Strömsgodset in eigen land, waarvoor hij in het huidige seizoen zes keer raak trof in zestien wedstrijden.

De 23-jarige Braut Brunes is een neef Erling Braut Haaland, de doelpuntenmachine van Manchester City. Hij komt over van Strömsgodset in eigen land, waarvoor hij in het huidige seizoen zes keer raak trof in zestien wedstrijden.

Coach Marc Brys is heel tevreden met zijn langverwachte aanvallende versterking: “We heten onze nieuwe spits van harte welkom. Jonatan is een beloftevolle jonge aanvaller die voor een nieuwe wind en doelpunten kan zorgen.”

Ook Jonatan Braut Brunes is blij met de transfer naar OH Leuven. “Ik ben heel gelukkig om hier te zijn. Ik hoop veel doelpunten te maken voor deze mooie club, te beginnen nu vrijdag voor onze eigen supporters tegen Antwerp FC!”

clock 21:30 21 uur 30. Dieumerci Mbokani vindt onderdak bij Armeense FC Noah. Dieumerci Mbokani breit een vervolg aan zijn loopbaan bij het Armeense FC Noah Jerevan. De 37-jarige Mbokani liep uit zijn contract bij SK Beveren en was gratis op te pikken. Afgelopen seizoen prikte hij zestien doelpunten tegen de touwen, maar dat volstond niet om promotie naar de Jupiler Pro League af te dwingen. De Waaslanders strandden in het zog van kampioen RWDM.

Afgelopen seizoen prikte hij zestien doelpunten tegen de touwen, maar dat volstond niet om promotie naar de Jupiler Pro League af te dwingen. De Waaslanders strandden in het zog van kampioen RWDM.

Beveren was na RSC Anderlecht (2006-2007 en 2011-2013), Standard (2007-2010) en Antwerp (2018-2021) de vierde Belgische broodheer van de Congolese aanvaller. Hij kroonde zich drie keer tot kampioen met paars-wit en twee keer met de Rouches.

In het buitenland lag Mbokani eerder onder contract bij Monaco, Wolfsburg, Dinamo Kiev, Norwich, Hull en Kuwait SC. FC Noah eindigde in de vorige jaargang FC Noah pas achtste in de vaderlandse competitie, maar momenteel gaat het na drie speelrondes wel aan de leiding.



clock 13:02 13 uur 02. OH Leuven haalt Franse doelman Maxence Prévot van Sochaux. Na de zware 5-1-nederlaag hebben OH Leuven en coach Marc Brys niet lang gewacht om de OHL-fans op een nieuwe aanwinst te trakteren. De Franse doelman Maxence Prévot (26) komt transfervrij over van het Franse Sochaux en zette in Leuven zijn krabbel onder een contract voor drie seizoenen. In totaal speelde de doelman er 219 wedstrijden, waarin hij 83 keer de nul hield. Prévot debuteerde in 2017 ook bij het beloftenelftal van Les Bleus, maar kwam niet verder dan 1 cap in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Albanië. "Met Maxence Prévot halen we een ervaren doelman met een sterke persoonlijkheid naar Leuven", klinkt het bij OHL-trainer Marc Brys. "Hij beschikt over sterke kwaliteiten als doelman en over leiderskwaliteiten en een winnaarsmentaliteit."



clock 15:02 15 uur 02. Antwerp huurt beloftevolle verdediger van Dortmund. Antwerp huurt Soumaïla Coulibaly voor een seizoen van Borussia Dortmund. De landskampioen bedong ook een aankoopoptie in het contract van de 19-jarige Fransman. Opvallend: het is de tweede huurovereenkomst met koopoptie die Antwerp sluit in evenveel dagen. Gisteren kondigde The Great Old de huur van Keita (OHL) aan. Coulibaly komt uit de jeugdopleiding van de Franse grootmacht Paris Saint-Germain, die hij in 2021 inruilde voor Dortmund. De afgelopen twee seizoenen kwam hij vooral uit voor de tweede ploeg van Dortmund, die actief is in de Duitse derde klasse, maar in november maakte hij wel zijn debuut voor het eerste elftal in de Champions League tegen Kopenhagen.

Coulibaly komt uit de jeugdopleiding van de Franse grootmacht Paris Saint-Germain, die hij in 2021 inruilde voor Dortmund. De afgelopen twee seizoenen kwam hij vooral uit voor de tweede ploeg van Dortmund, die actief is in de Duitse derde klasse, maar in november maakte hij wel zijn debuut voor het eerste elftal in de Champions League tegen Kopenhagen.

Bij Antwerp moet hij de Ecuadoraan Willian Pacho doen vergeten, die voor een recordbedrag naar Frankfurt trok. De aankoopoptie in het contract van Coulibaly zou om en bij de twaalf miljoen euro liggen.

De 19-jarige centrale verdediger is sinds september vorig jaar ook jeugdinternational bij Les Bleus.

clock 22:16 22 uur 16. Antwerp huurt Mandela Keita opnieuw. Mandela Keita (21) is opnieuw een speler van Antwerp. De club huurt de middenvelder tot het einde van het seizoen van OHL, met - onder voorwaarden - een optie tot aankoop. Mandela Keita speelde tijdens de eerste vijf maanden van dit kalenderjaar al voor Antwerp en was belangrijk in het behalen van de dubbel titel-beker. Daarna was hij als international actief op het EK U21. Na lange onderhandelingen over de transfersom besluiten de twee partijen eerst een huurovereenkomst te sluiten.

Mandela Keita speelde tijdens de eerste vijf maanden van dit kalenderjaar al voor Antwerp en was belangrijk in het behalen van de dubbel titel-beker. Daarna was hij als international actief op het EK U21. Na lange onderhandelingen over de transfersom besluiten de twee partijen eerst een huurovereenkomst te sluiten.

"Welkom terug op de Bosuil, Mandela!", verwolkomt Antwerp de middenvelder op hun website.

clock 13:08 13 uur 08. Eupen huurt een van grootste keeperstalenten. Straffe transfer in de Oostkantons. Eupen huurt Gabriel Slonina van Chelsea, een van de grootste keeperstalenten ter wereld. De 19-jarige Amerikaan maakte al vroeg furore bij Chicago Fire in de MLS en debuteerde als jongste doelman ooit bij de nationale ploeg. Slonina, die wel de "nieuwe Thibaut Courtois" genoemd wordt, verhuisde vorig jaar voor 9 miljoen naar Stamford Bridge. Aangezien de Engelse topclub Slonina nog niet meteen voor de Premier League-leeuwen wil gooien, laat het hem eerst ervaring opdoen bij Eupen.

