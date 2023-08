WK piste: Nicky Degrendele wordt meteen uit het sprinttoernooi gekegeld

clock 13:30 13 uur 30. Degrendele: "Heel veel ontgoocheling, ook voor de race van gisteren". Degrendele: "Heel veel ontgoocheling, ook voor de race van gisteren"

clock 13:17 13 uur 17. Nicky Degrendele uitgeschakeld. Nicky Degrendele heeft het niet gered. In de uitslag van de kwalificaties staat ze pas als 30e genoteerd. De top 28 stoot door. Voor kwalificatie had ze 5 honderdsten sneller moeten gaan dan 11"082. Gisteren deed Degrendele veel beter met een 5e plaats in de keirin.



clock 13:01 13 uur 01. Er komen nog een stuk of 2 sprintsters aan die trager zijn, maar het is geen goed teken dat we daar op zitten te wachten. Renaat Schotte.

clock 13:01 13 uur 01. Nicky Degrendele rijdt haar sprint in 11"082.

clock 12:57 12 uur 57. +11 seconden voor Nicky Degrendele. Nicky Degrendele heeft haar sprinttoernooi ingezet met een chrono boven de 11 seconden: 11"082 voor 200 meter. Daar is ze niet tevreden mee. De Belgische sprintster kende te veel verval. Het wordt bang afwachten of ze zich plaatst voor de 1/16e finales van vanmiddag.



