WK piste: Kijk vanaf 18.10 uur naar avondsessie met de familie Hesters en Katrijn De Clercq

clock 18:10 18 uur 10. Welkom terug! We beginnen er weer aan in Glasgow. Vanavond kijken we uit naar Jules Hesters. Zijn afvallingsfinale staat gepland om 19.28 uur. Later op de avond komt zijn zus Helene in actie. Zij rijdt samen met Katrijn De Clercq de finale van de ploegkoers. In principe begint deze om 20.38 uur. U hoeft sowieso niets te missen van deze avondsessie. We zenden alles uit op Canvas, via VRT Max en in de livestream hierboven. Radio 1 brengt ook verslag, de belangrijkste updates komen in deze blog terecht. . Welkom terug! We beginnen er weer aan in Glasgow.



Vanavond kijken we uit naar Jules Hesters. Zijn afvallingsfinale staat gepland om 19.28 uur.



Later op de avond komt zijn zus Helene in actie. Zij rijdt samen met Katrijn De Clercq de finale van de ploegkoers. In principe begint deze om 20.38 uur.



U hoeft sowieso niets te missen van deze avondsessie. We zenden alles uit op Canvas, via VRT Max en in de livestream hierboven. Radio 1 brengt ook verslag, de belangrijkste updates komen in deze blog terecht.

clock 15:50 15 uur 50. Tot vanavond! De middagsessie zit erop, het werd een teleurstelling voor Nicky Degrendele na haar sterke races gisteren. Ze eindigde 30e in de sprint-kwalificaties en ligt eruit. Vanavond kijken we uit naar Jules Hesters in de finale afvalling. Even later kruipt zijn zus Helene op haar fiets om samen met Katrijn De Clercq de finale van de ploegkoers te rijden. We zijn er weer vanaf 18.10 uur met live-beelden op Canvas, VRT Max en hier. Tot dan! . Tot vanavond! De middagsessie zit erop, het werd een teleurstelling voor Nicky Degrendele na haar sterke races gisteren. Ze eindigde 30e in de sprint-kwalificaties en ligt eruit.



Vanavond kijken we uit naar Jules Hesters in de finale afvalling. Even later kruipt zijn zus Helene op haar fiets om samen met Katrijn De Clercq de finale van de ploegkoers te rijden.



We zijn er weer vanaf 18.10 uur met live-beelden op Canvas, VRT Max en hier. Tot dan!

clock 15:35 15 uur 35. WK baanwielrennen WK G-baanwielrennen: Sterke prestatie Verschaeren, Vromant kan zich niet plaatsen voor finale

clock 15:30 15 uur 30. G-baanwielrennen: 3de plaats voor Verschaeren, geen finale voor Vromant. In het G-baanwielrennen hebben onze landgenoten een laatste keer alles gegeven. Niels Verschaeren eindigde zijn omnium met een 3e plaats op de 200m tijdrit. Met ook al een bronzen medaille in de 1km tijdrit mag hij terugblikken op een mooi WK. Ewoud Vromant had minder succes in de kwalificaties van de 1km tijdrit, hij werd 10e en dus uitgeschakeld. . G-baanwielrennen: 3de plaats voor Verschaeren, geen finale voor Vromant In het G-baanwielrennen hebben onze landgenoten een laatste keer alles gegeven. Niels Verschaeren eindigde zijn omnium met een 3e plaats op de 200m tijdrit. Met ook al een bronzen medaille in de 1km tijdrit mag hij terugblikken op een mooi WK.



Ewoud Vromant had minder succes in de kwalificaties van de 1km tijdrit, hij werd 10e en dus uitgeschakeld.

clock 13:35 13 uur 35. Vermoeide Nicky Degrendele: "Er zat niks meer in". Nicky Degrendele stak haar teleurstelling niet weg na de mislukte sprint-kwalificaties. Een zichtbaar vermoeide en emotionele Degrendele was eerlijk: "Het is een enorme ontgoocheling." Gisteren reed ze nog naar een mooie 5e plaats in de keirin, maar die opeenvolging nekte haar misschien wel. "Gisteren had ik erg veel emoties. Ik heb daardoor weinig kunnen slapen, maar daar mag ik het niet op steken. Het moest gewoon beter." "Ik heb de rit van gisteren nog 2 keer bekeken, daar zat veel meer in. Ik heb de verkeerde beslissingen genomen", aldus onze landgenote. Daarna was het volgens haar moeilijk om de focus te herleggen naar vandaag: "Ik heb geprobeerd mij nog op te laden, maar het is wat het is. Er zat niks meer in." . Vermoeide Nicky Degrendele: "Er zat niks meer in" Nicky Degrendele stak haar teleurstelling niet weg na de mislukte sprint-kwalificaties. Een zichtbaar vermoeide en emotionele Degrendele was eerlijk: "Het is een enorme ontgoocheling."



Gisteren reed ze nog naar een mooie 5e plaats in de keirin, maar die opeenvolging nekte haar misschien wel. "Gisteren had ik erg veel emoties. Ik heb daardoor weinig kunnen slapen, maar daar mag ik het niet op steken. Het moest gewoon beter."



"Ik heb de rit van gisteren nog 2 keer bekeken, daar zat veel meer in. Ik heb de verkeerde beslissingen genomen", aldus onze landgenote.



Daarna was het volgens haar moeilijk om de focus te herleggen naar vandaag: "Ik heb geprobeerd mij nog op te laden, maar het is wat het is. Er zat niks meer in."

clock 13:33 13 uur 33. Het moest gewoon beter. Nicky Degrendele. Het moest gewoon beter. Nicky Degrendele

clock 13:30 13 uur 30. Degrendele: "Heel veel ontgoocheling, ook voor de race van gisteren". Degrendele: "Heel veel ontgoocheling, ook voor de race van gisteren"

clock 13:17 13 uur 17. Nicky Degrendele uitgeschakeld. Nicky Degrendele heeft het niet gered. In de uitslag van de kwalificaties staat ze pas als 30e genoteerd. De top 28 stoot door. Voor kwalificatie had ze 5 honderdsten sneller moeten gaan dan 11"082. Gisteren deed Degrendele veel beter met een 5e plaats in de keirin. . Nicky Degrendele uitgeschakeld Nicky Degrendele heeft het niet gered. In de uitslag van de kwalificaties staat ze pas als 30e genoteerd. De top 28 stoot door.



Voor kwalificatie had ze 5 honderdsten sneller moeten gaan dan 11"082.

Gisteren deed Degrendele veel beter met een 5e plaats in de keirin.

clock 13:01 13 uur 01. Er komen nog een stuk of 2 sprintsters aan die trager zijn, maar het is geen goed teken dat we daar op zitten te wachten. Renaat Schotte. Er komen nog een stuk of 2 sprintsters aan die trager zijn, maar het is geen goed teken dat we daar op zitten te wachten. Renaat Schotte

clock 13:01 13 uur 01. Nicky Degrendele rijdt haar sprint in 11"082. Nicky Degrendele rijdt haar sprint in 11"082

clock 12:57 12 uur 57. +11 seconden voor Nicky Degrendele. Nicky Degrendele heeft haar sprinttoernooi ingezet met een chrono boven de 11 seconden: 11"082 voor 200 meter. Daar is ze niet tevreden mee. De Belgische sprintster kende te veel verval. Het wordt bang afwachten of ze zich plaatst voor de 1/16e finales van vanmiddag. . +11 seconden voor Nicky Degrendele Nicky Degrendele heeft haar sprinttoernooi ingezet met een chrono boven de 11 seconden: 11"082 voor 200 meter.



Daar is ze niet tevreden mee. De Belgische sprintster kende te veel verval.



Het wordt bang afwachten of ze zich plaatst voor de 1/16e finales van vanmiddag.