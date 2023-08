WK piste: Ganna en zijn team kegelen België eruit in de ploegenachtervolging

8 van de 14 ploegen hebben de kwalificaties intussen gereden. De Belgen staan voorlopig op de 4e plaats. Canada, Duitsland en Japan zijn sneller. Een plaats in de eerste ronde wordt niet evident voor de Belgische ploeg. Zo meteen is het aan topteams als Australië (met Sam Welsford), Groot-Brittannië (met Ethan Vernon van Soudal-Quick Step) en Italië (met Filippo Ganna en Jonathan Milan).

11 uur 26. Iets over halfweg: België 4e. 8 van de 14 ploegen hebben de kwalificaties intussen gereden. De Belgen staan voorlopig op de 4e plaats. Canada, Duitsland en Japan zijn sneller. Een plaats in de eerste ronde wordt niet evident voor de Belgische ploeg. Zo meteen is het aan topteams als Australië (met Sam Welsford), Groot-Brittannië (met Ethan Vernon van Soudal-Quick Step) en Italië (met Filippo Ganna en Jonathan Milan). .

11 uur 06. Voorlopig snelste chrono voor Belgisch viertal. Thibaut Bernard, Tuur Dens, Gianluca Pollefliet en Noah Vandenbranden hebben de kwalificaties in de ploegenachtervolging afgewerkt. Het Belgisch viertal legde de 4 km af in 3'53"578, voorlopig goed voor de snelste chrono. Op het EK eerder dit jaar reden Dens, Bernard, Pollefliet en Vandenbranden naar de 5e plaats (in 3'51"482). 14 teams komen aan de start, 8 stoten door naar de eerste ronde. .

clock 08:58

08 uur 58. Twee teams plus Tuur Dens. Vandaag komen twee Belgische teams in actie op de Sir Chris Hoy-piste in Glasgow. De mannen van de ploegenachtervolging en de vrouwen van de teamsprint willen een nieuwe stap zetten richting kwalificatie voor de Olympische Spelen van Parijs. En vanavond is het aan Tuur Dens in de scratch. .