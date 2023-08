WK G-baanwielrennen: woensdag 2 augustus

clock 22:21

22 uur 21. Niels Verschaeren: "Test met oog op zaterdag". Niels Verschaeren mocht woensdag als allereerste Belg de spits afbijten op het WK wielrennen. "Dat is leuk natuurlijk. Ik denk dat het een unieke ervaring is voor iedereen dat het hier een gemengd is", lachte onze landgenoot. Verschaeren werd op de 1e dag 14 in de achtervolging, niet zijn hoofddoel op dit WK. "Ik ben sprinter en kilometerrijder, dus voor mij was dit meer een test en een voorbereiding met het oog op zaterdag." "Het is wel een unieke ervaring dat iedereen hier door elkaar loopt en het is leuk om ook op wedstrijd eens kennis te maken met de valide renners. Het is eens iets anders." .